Messi Dikabarkan Batal ke Indonesia, Aldi Taher Gercep Bikin Lagu Why Mr Messi

Aldi Taher Bikin Lagu Why Messi

Jakarta: Aldi Taher memang selalu gercep dalam membuat lagu untuk hal-hal yang tengah viral. Terbaru komedian sekaligus aktor ini mengarang lagu untuk Lionel Messi yang dikabarkan batal datang ke Indonesia.Ya, kabar batalnya Messi ke Indonesia ini membuat heboh. Bagaimana tidak, kehadiran Messi merupakan magnet untuk laga Timnas Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023 yang membuat tiketnya ludes.Tidak sedikit pula fans yang sudah dapat tiket berniat menjual tiketnya setelah mengetahui Messi tidak akan ke Indonesia. Di media sosial juga sempat ramai permintaan refund tiket.Rumor tidak mengenakan ini disampaikan oleh jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Dia mengatakan Messi hanya ikut Timnas Argentina melawan Australia dan Cina. Tetapi tidak melanjutkan tur Asia.Melansir laman Vermouth Deportivo, alasan Messi absen pada FIFA Matchday 19 Juni 2023 mendatang karena ingin berlibur sebelum bergabung dengan klub barunya, Inter Miami.“Mereka (Timnas Argentina) akan bertemu Indonesia tanpa kehadiran Messi yang memang pantas berlibur sebelum bergabung dengan Inter Miami, klub barunya,” tulis Vermouth Deportivo, dikutip Rabu, 14 Juni 2023.Aldi Taher yang belakangan viral menyanyikan lagu Coldplay saat wawancara dengan stasiun televisi swasta ini menciptakan sebuah lagu untuk Messi. Ia membuat lagu dengan lirik bahasa Indonesia yang artinya kenapa Messi kamu tidak ke Indonesia.“Why mr @WeAreMessi WHY @idextratime Doain MR MEssi go to Indonesia,” tulis Aldi Taher di cuitan akun Twitternya seperti dilhat Medcom.id, Rabu, 14 Juni 2023.Dalam cuitan tersebut ia menyematkan tautan YouTube video musik lagunya yang berjudul Why MR Messi why. Video lagu tersebut berdurasi 4 menit.Dalam video tersebut Aldi Taher yang mengenakan singlet bernyanyi sambil bermain gitar. Kocaknya, ia menempelkan foto Messi yang sedang menangis.“Why you don’t come to Indonesia, Why you don’t come to Indonesia,Why you don’t come, oh Mr. Messi,” lantun Aldi Taher.