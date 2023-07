Ahn Hyo Seop Gelar Fan Meeting di Jakarta, Intip Harga Tiketnya

Blue : Rp2.800.000

Seating plan fan meeting Ahn Hyo Seop. Foto: Instagram

Jakarta: Aktor Korea Selatan Ahn Hyo Seop siap menyapa penggemarnya di Indonesia lewat fan meeting 2023 Ahn Hyo Seop Asia Tour ‘Here and now’. Acara ini akan digelar pada 9 September 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta.Kabar ini diumumkan oleh MecimPro selaku promotor melalui media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, pihak promotor juga menyertakan link yang memuat informasi terkait penjualan tiket.Adapun penjualan tiket dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dikhususkan untuk pemilik MCP Member, yakni tanggal 6 Juli 2023 pukul 12.00 WIB. Sedangkan general sale dibuka mulai 6 Juli 2023 pukul 15.00 WIB di situs mecimashop.com dan pukul 17.00 WIB di tiket.com.Sementara itu, harga tiket yang ditawarkan beragam tergantung dengan kategorinya. Beriku rincian harga tiket 2023 Ahn Hyo Seop Asia Tour ‘Here and now’:Seperti diketahui, Ahn Hyo Seop merupakan penyanyi sekaligus aktor yang memulai debutnya di dunia hiburan sejak 2015. Nama pria kelahiran 1995 ini mulai dikenal sejak kemunculannya dalam drama Korea ‘Abyss’ pada 2019.Karier Ahn Hyo Seop semakin menanjak setelah berpartisipasi dalam serial Korea hits ‘Dr. Romantic 2’. Melalui aktingnya menjadi Seo Woo Jin dalam drama tersebut, Hyo Seop berhasil membawa pulang penghargaan Excellent Actor di 2020 SBS Drama Awards dan Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards.Pada 2021, Hyo Seop memamerkan aktingnya dalam drama ‘Lovers of the Red Sky’. Berkat perannya di serial tersebut, Hyo Seop memboyong penghargaan Excellent Actor dan Best Couple Award di 2022 SBS Drama Awards.Belum lama ini, Hyo Seop juga kembali berpartisipasi dalam serial drama Dr. Romantic serial ketiga. Ia masih menjadi salah satu pemeran utama yang merupakan seorang ahli bedah jenius bernama Seo Woo Jin.