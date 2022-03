Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Keith Martin ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Filipina. Musisi sekaligus rekan Keith, Sheree Bautista, pelantun "Because of You" itu diperkirakan sudah meninggal selama satu minggu karena tercium bau menyengat dari rumahnya.Keith Martin sejak beberapa tahun terakhir menetap di Filipina, tepatnya di Libis, Kota Quezon . Menurut Sheree, tetangga Keith mengeluhkan bau dari rumah Keith. Saat petugas keamanan memeriksa, Keith sudah ditemukan tak bernyawa. Jenazah Keith langsung dibawa ke rumah sakit untuk autopsi.“Tetangga Keith mengeluh bahwa unitnya bau sehingga mereka memanggil penjaga keamanan. Pemilik unit tempat tinggalnya juga dipanggil. Dikatakan Keith sudah meninggal hampir seminggu, tapi hasil otopsi masih ditunggu. Dia dibawa ke rumah duka," kata Sheree Bautista dikutip dari Philippine Entertainment Portal, Jumat (25/3/2022).Sheree dan Keith berteman baik dan pernah berkolaborasi di sebuah lagu. Ketika terakhir kali bertemu, Keith mengeluh sedang tidak enak badan. Sheree lalu menyarankan Keith pergi ke dokter.Setelah itu, Keith tidak pernah membalas pesan Sheree. Padahal, biasanya Keith selalu merespons dengan cepat setiap kali diajak berbincang. Sheree pun mulai curiga."Saya mengirim SMS ke Keith tetapi dia tidak membalas karena saya merilis beberapa konten. Saya akan menjadi tamu dia di podcast. Biasanya Keith itu nakal. Sangat tidak mungkin dia tidak menjawab. Sebelumnya, saya hanya mengirim sms kepadanya, langsung menjawab," katanya."Lalu ketika saya berkata, 'Keith, ayo makan,' dia tidak pernah menolak. Segera, dalam waktu kurang dari satu menit, dia ada di sana. Saya heran, tidak ada jawaban. Kemudian tadi, teman kami menelepon saya. Dia bilang Keith ditemukan tak bernyawa di unitnya," lanjut Sheree.Menurut Sheree, Keith sedang tinggal sendiri karena dia baru saja putus dari kekasihnya akhir tahun 2021. Penyanyi 55 tahun itu juga tidak memiliki keluarga lain di Filipina."Keith tidak memiliki orang lain di rumahnya karena dia sedang patah hati. Dia putus dengan pacar Filipina-nya di bagian akhir tahun 2021," tutup Sheree.Keith Martin dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu sejak era 1990an. Dari tangan musisi 55 tahun ini lahir sejumlah lagu hit seperti "Never Find Someone Like You", "Why Can't It Be", dan "Forever Will Be". Lagunya yang paling terkenal dan meraih sukses internasional tentu saja "Because of You".