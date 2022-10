Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Chandra Liow buka suara mengenai tudingan mantan kekasihnya, Indira Ayu Maharani alias Inayma dalam beberapa waktu lalu di Twitter.Indira Ayu Maharani menyebut sang YouTuber mengajak dirinya mati bersama dalam tulisannya. Hal ini tentu saja dibantah oleh Chandra Liow.Chandra menegaskan semua hal yang ditudingkan oleh Indira Ayu Maharani tidak benar. Ia merasa apa yang ditudingkan semuanya itu sudah mengganggu secara pribadi dan profesionalisme. Untuk meluruskan isu yang beredar, akhirnya sang YouTuber dengan tegas memberikan keterangannya."Jadi sebelumnya gue minta maaf ya kalau gue akan melihat ke laptop dan HP karena biar semuanya sama. Dari Tweet dia di tanggal 31 itu di sini poinnya adalah mantannya yang YouTuber itu semuanya mengarah ke gue karena ada nama gue tapi sudah dihapus dan disensor," buka Chandra Liow dalam tayangan di Channel YouTube miliknya pada Rabu, 5 Oktober 2022.Chandra merasa tudingan yang ditulis Indira Ayu Maharani sangat rancu dan Chandra membantah tudingan tersebut. Ia pun memberikan beberapa bukti dan perbincangan dengan temannya yang memang sudah mendapatkan izin."Menurut gue ini sangat rancu ya karena seakan gue di sini yang mau menabrakan dia dengan mobil gue. Itu sama sekali tidak pernah terjadi jadi gue akan menjelaskannya," paparnya lagi.Chandra menjelaskan pada saat itu memang hubungannya dengan Indira Ayu Maharani tidak baik-baik saja. Pada malam itu, ia dan mantan kekasihnya berusaha menemukan solusi terbaik untuk hubungan mereka."Jadi setelah kita menghadiri salah satu premier film, kita memang sudah membahasnya tapi kita tidak menemukan solusi dan dia tidak menerima keputusan untuk pisah," kata Chandra Liow.Dalam tayangannya, ia menjabarkan pada saat itu, langsung menghubungi salah satu temannya yang sudah dianggap lebih pengalaman untuk bisa memberikan masukan atas permasalahan cintanya."Tapi dia bilang di Tweet kalau dia yang menghubungi si C itu kan padahal kenyataannya ya gue yang menghubungi C. A dan C itu adalah teman kita yang sudah sering menjadi tempat curhat. Mereka tinggal bareng karena sudah menikah. Saat itu gue yang izin ke C untuk datang ke rumahnya ngobrolin masalah ini. Dia langsung oke tadi Chandra sudah telepon, ke sini aja nggak apa-apa," papar Chandra Liow.Ia juga menjelaskan soal tudingan Indira Ayu Maharani yang ingin menabrakkan mobilnya ke flyover di Fatmawati."Dia juga bilang gue nge-drift pas putaran Antasari, yang pertama mobil gue bukan mobil drift dan yang kedua gue tidak memiliki kemampuan untuk drift, dia bilang gue mau nabrakin mobil ke flyover di Fatmawati dan ada polisi tidur. Kayaknya di Fatmawati nggak ada flyover dan tidak ada polisi tidur di Antasari. Di situ posisinya sudah menyudahi hubungan tapi dia menolak untuk selesai karena dia maunya stay," papar Chandra Liow."Kalau dia bilang kecepatannya seperti yang dia tuliskan menurut saya kecepatan saya ke rumah A dan C itu masih sangat wajar," jelasnya lagiSebelumnya, Indira Ayu Maharani pernah menuliskan pengalamannya menjalin hubungan asmara dengan sang YouTuber."Pengalaman abusiveku selama ini, my own dad kasih golok ke aku & nampar mukul nendang dari kecil, mantan pas di Melbourne bawa pisau ke aku dan nampar, mantan Youtuber kemarin mau nabrakin aku make mobilnya di Antasari 110KM bilang 'kalo kamu masih mau bareng yaudah kita m*ti bareng'," tulis Indira Ayu Maharani pada 1 Oktober 2022.