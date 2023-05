Song Joong Ki Terbang ke Bali untuk Syuting Film 'My Name is Loh Kiwan'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Song Joong Ki akan terbang ke Bali , Indonesia menjelang kelahiran anak pertamanya dengan Katy Louise Saunders. Kedatangannya bermaksud untuk syuting film terbarunya 'My Name is Loh Kiwan.'Kabar ini disampaikan langsung oleh pemeran ‘Reborn Rich’ itu ketika diwawancara saat menghadiri Festival Film Cannes . Ia menyebutkan akan berangkat ke Bali pada Sabtu, 27 Mei 2023.“Aku akan berangkat ke Bali dalam dua hari (27 Mei) untuk syuting My Name Is Loh Kiwan,” ujar Song Joong Ki.Sayangnya sang istri, Katy Louise Saunders tidak bisa menemani aktor papan atas Korea Selatan itu ke Bali. Pasalnya Katy sedang hamil besar dan diperkirakan akan melahirkan pada Juni mendatang.Perempuan kelahiran London, Inggris itu memilih beristirahat di rumah orang tuanya di Roma, Italia, setelah mendampingi Song Joong Ki di Festival Film Cannes yang digelar di Paris, Prancis.“Bayinya akan lahir bulan depan (Juni), dan dokter sangat menganjurkan agar dia berolahraga setiap hari. Jadi, kami sudah melakukan itu,” bebernya.Katy sebenarnya berencana untuk tampil di Red Carpet bersama suaminya. Namun harus dibatalkan karena kondisinya yang sedang hamil besar.Seperti diketahui, Song Joong Ki menghadiri Festival Film Cannes 2023 untuk rangkaian film ‘Hopeless’. Film tersebut menampilkan adegan kekerasan yang bisa berdampak buruk pada kondisi ibu hamil.Sementara itu, Song Joong KI mengumumkan pernikahannya dengan Katy pada Januari 2023 lalu. Ini merupakan pernikahan keduanya, setelah sebelumnya bercerai dengan aktris Song Hye Kyo pada Juli 2019.Bersamaan dengan pengumuman pernikahan, pemeran 'Vincenzo' itu juga mengumumkan kehamilan sang istri.