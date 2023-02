Dibintangi Song Joong-ki dan Choi Sung-eun, Ini Sinopsis Film My Name is Loh Kiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Song Joong-ki dipastikan akan bermain dalam film Netflix berjudul My Name is Loh Kiwan. Ia akan berperan sebagai pemeran utama, Loh Kiwan, yang diceritakan merupakan seorang pembelot Korea Utara.My Name is Loh Kiwan merupakan film yang diadaptasi dari novel Jo Hae Jin bertajuk I Met Loh Kiwan. Film ini mengangkat kisah pembelot Korea Utara bernama Loh Ki Wan yang tiba di Belgia dengan membawa harapan terakhir. Di sana, ia bertemu dengan Marie (Choi Sung-eun).Marie merupakan penembak profesional asal Korea yang berkebangsaan Belgia. Berbeda dengan Loh Kiwan, Marie adalah seorang perempuan yang telah kehilangan harapan. Cerita film ini akan berfokus pada pertemuan, perpisahan, dan cinta dari Loh Kiwan dan Marie.Baik Song Joong-ki maupun Choi Sung-eun merupakan sama-sama aktor ternama yang sudah malang melintang di industri film dan serial Korea Selatan. Song Joong-ki adalah bintang dari serial Arthdal Chronicles (2019) juga Vincenzo (2021). Sementara Choi Sung-eun pernah membintangi Start-Up (2019) dan The Sound of Magic (2022).Selain mereka berdua, My Name is Loh Kiwan juga dibintangi oleh sederet pemeran ternama lainnya. Di antaranya ada Jo Han-chul, yang sebelumnya membintangi Reborn Rich (2022) dan The Sound of Magic (2022).Kim Sung-rung, Lee Il-hwa, Lee Sang-hee, hingga Seo Hyun-woo juga telah dikonfirmasi membintangi My Name is Loh Kiwan. Namun hingga kini, masih belum bisa dipastikan kapan film ini akan tayang.