Tak Bermaksud Menyudutkan Jakmania, Teza Sumendra Minta Maaf

Penyanyi Teza Sumendra dihujani kritik pedas lantaran memberikan komentar yang menyulut kemarahan penggemar klub sepakbola Persija sejak pekan lalu. Hal itu dipicu komentar Teza yang berpendapat pendukung Persija adalah sosok "beradab" karena membuang sampah sembarangan dan menyebabkan macet.Melalui beberapa penggalan postingan Instagram Story pada Sabtu siang, 7 April 2018, pelantun I Want You Love ini memberikan klarifikasi terkait komentarnya terhadap pendukung Persija."Halo, saya Teza. Saya ingin mengklarifikasi postingan Insta Story saya hari Sabtu lalu. To be honest saya tidak bermaksud untuk menyudutkan beberapa pihak termasuk Persija dan Jakmania.""Oleh karena itu saya minta maaf kalau ternyata postingan tersebut menimbulkan kesalahpahaman.""Dan saya juga perlu untuk meluruskan kalau video yang beredar di sosial media beberapa hari lalu, video sumpahan itu bukan video saya.""Dan harapan saya semoga setelah kejadian ini kita bisa melanjutkan kegiatan masing-masing.""Kejadian ini saya jadikan sebagai momen yang pas untuk menjalin hubungan baik kepada Jakmania.""Dan klarifikasi ini juga saya buat sebagai bentuk respect saya terhadap Persija. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih."Sebelumnya, Teza mengunggah video melalui Instagram Story pada Sabtu malam, 31 Maret 2018. Ia mengeluhkan pendukung Persija yang membuang sampah sembarangan dan menjadi penyebab biang macet."Keren nih suporter Persija, kalau enggak nyampah, ya bikin macet. How civilized."Video itu tersebar luas di media sosial dan memancing amarah pendukung Persija. Beberapa komentar pedas pun dilayangkan pada akun Teza baik di Twitter maupun di Instagram.(ELG)