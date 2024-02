Oprah Winfrey hingga Miley Cyrus Masuk Daftar 40 Wanita Legendaris

(ELG)

Pemimpin redaksi British Vogue dan direktur editorial Eropa Edward Enninful merilis sampul perpisahannya dengan menampilkan 40 'wanita legendaris' yang memukau. Oprah Winfrey hingga Miley Cyrus termasuk dalam 40 'wanita legendaris.'"Jadi ini dia: Vogue edisi ke-76 dan terakhir saya, enam setengah tahun dan 153 bintang sampul kemudian, termasuk 40 wanita legendaris yang tampil di sampul ini," tulis Enninful dalam surat perpisahan editor British Vogue.Melansir British Vogue, sampul majalah tersebut ada legenda penyiaran Amerika Oprah Winfrey , dikelilingi legenda tenis Serena Williams, ikon akting Jane Fonda, dan perancang busana Victoria Beckham.Selain penyanyi Dua Lipa dan Miley Cyrus , Vogue menampilkan duo model ibu dan anak Kate dan Lila Moss, serta Cindy Crawford dan Kaia Gerber. Supermodel Linda Evangelista, Christy Turlington, Amber Valletta, Iman dan Naomi Campbell juga berpose untuk pemotretan yang mengukir sejarah.Bintang runway Adut Akech, Vittoria Ceretti, dan Anok Yai yang sedang naik daun tampil bersama supermodel generasi selanjutnya, Gigi Hadid, Jourdan Dunn, Cara Delevingne, Irina Shayk, dan Adwoa Aboah.Tidak hanya ikon fesyen, tetapi aktris Inggris seperti Jodie Comer, Simone Ashley, Gemma Chan, Cynthia Erivo dan Gugu Mbatha-Raw bersama bintang TV Maya Jama dan Jameela Jamil.Selain Selma Blair, Laverne Cox, Ariana DeBose, Paloma Elsesser, dan Karen Elson, Salma Hayek, Karlie Kloss, Precious Lee, Rina Sawayama, serta Anya Taylor-Joy juga merupakan bagian dari 40 mega bintang tersebut.Melansir The Guardian, cover line berbunyi: "Legendary! 40 Vogue icons. 1 epic shoot ... The ultimate fashion issue." Sekumpulan wanita tersebut mengenakan pakaian elegan warna hitam atau putih.Enninful mengungkapkan perjalanan yang dilewati sungguh luar biasa dan menjadi suatu kehormatan baginya. Supermodel, bintang Hollywood, ikon fesyen, dan juara olahraga berkumpul di New York City untuk melakukan pemotretan bersama fotografer Amerika Steven Meisel."Saya menikmati waktu saya di sini dan bangga bahwa beberapa pekerjaan penting telah selesai," tulis Enninful.Majalah edisi Maret 2024 akan dijual pada Selasa, 13 Februari 2024.