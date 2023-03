Merasa Tersinggung, Liam Hemsworth Tuntut Miley Cyrus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Dua bulan setelah Miley Cyrus merilis lagu berjudul "Flowers", Liam Hemsworth dilaporkan mengajukan tuntutan kepada mantan istrinya itu. Adik Chris Hemsworth itu disebut telah membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.Lagu "Flowers" memang sempat menjadi kontroversi lantaran lagu yang ditulis Miley Cyrus itu diduga sengaja dibuat untuk menyindir Liam Hemsworth. Meskipun liriknya sama sekali tak menyebut nama Liam, Miley dianggap menyindir mantan suaminya itu lantaran ia menyebut lagu "When I Was Your Man"-nya Bruno Mars.Lagu tersebut diketahui merupakan salah satu lagu favorit Liam Hemsworth, dimana ia sempat menyanyikan dan mendedikasikan lagu itu untuk Miley Cyrus beberapa tahun lalu.Kontroversi lagu itu dikabarkan membuat Liam terancam kehilangan kontraknya dengan Netflix untuk serial terbaru yang berjudul The Witcher. Meski begitu, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Liam Hemsworth usai rumor ini terungkap.Sebelumnya, Miley Cyrus dan Liam Hemsworth resmi bercerai pada Januari 2020 lalu. Miley mengakui bahwa konflik rumah tangga yang tak berujung menjadi alasan perceraiannya.Lewat lagu "Flowers", Miley pun turut memberikan sejumlah sindiran buat mantan suaminya. Sejumlah sindiran itu antara lain penyebutan lagu "When I Was Your Man", singgungan terhadap rumah mereka berdua yang hangus terbakar pada 2018, juga Miley yang mengenakan gaun pernikahannya di video klip.Selain itu, dalam video klipnya, Miley terlihat menggunakan sebuah rumah yang berlokasi di atas bukit. Rumah itu diduga kuat sebagai tempat di mana Liam Hemsworth pernah berselingkuh dengan banyak wanita.