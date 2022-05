Agnez Mo Bungkam Tudingan Lakukan Operasi Plastik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Agnes Monica Muljoto atau akrab disapa dengan nama panggung Agnez Mo adalah tokoh selebriti asal Tanah Air yang berhasil melejit di kancah internasional.Namun, akhir-akhir ini nama Agnez Mo menjadi sorotan netizen yang menuding bahwa sang penyanyi melakukan operasi plastik demi mempercantik wajahnya.Melalui postingan di akun Instagram-nya, Agnez Mo membungkam rumor-rumor itu dengan mengunggah sebanyak 10 foto cantik dirinya yang telah menggunakan efek rias.Di postingan tersebut, Agnez Mo menyentil para haters yang menganggapnya operasi plastik dan justru memuji hasil kerja para make up artist (MUA)."WAJAH. Itu saja. Itu saja caption-nya. Betapa gilanya make up memberikanku wajah yang berbeda. Sorak untuk MUA-ku." tulis Agnez Mo.Di komentar postingan itu, banyak yang akhirnya paham dan berada di pihak sang pelantun lagu "Coke Bottle" itu."Noh yang suka nyinyirin Wajah dia, semua bisa dilakuin dengan Make Up, and she's still beautiful." kata seorang netizen."BUKAN OP INGAT INI MAKE UP JANGAN BEDO PERGO DEH BELI MAKE UP BELAJAR JADILAH NETIZEN YG PINTAR!" pungkas netizen lainnya.