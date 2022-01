Jenazah Maura Magnalia Putri Nurul Arifin Dimakamkan di San Diego Hills

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maura Magnalia Madyaratri, putri sulung Nurul Arifin dan Mayong Nurul Arifin dan Mayong Suryolaksono meninggal dunia akibat penyakit jantung. Jenazah Maura rencananya dimakamkan besok di di San Diego Hills Memorial Park.Maura meninggal dunia pada Selasa, 25 Januari 2022 dini hari tadi. Jenazah Maura saat ini masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere."Misa requiem akan diselenggarakan malam ini di kediaman. Rencana pemakaman ke San Diego Memorial pada tanggal 26 Januari 2022 (jadwal menyusul)," bunyi keterangan keluarga yang diunggah Nurul Arifin.Maura ditemukan tak bernyawa di meja makan. Nurul dan Mayong yang sudah tidur baru mendapat kabar Maura meninggal di pagi harinya. Kematian mendadak Maura tentu membuat artis yang kini menjadi politisi itu terpukul."Gone to soon, my angle Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you," tulis Nurul Arifin.