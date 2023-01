Agnez Mo Ingin Bertemu dengan Siswa-Siswi SMP 1 Ciawi yang Jago Dansa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Agnez Mo ingin bertemu dan memberikan apresiasi kepada siswa siswi SMP di Ciawi, Bogor, Jawa Barat yang sempat viral saat berdansa di lapangan.Lewat unggahan Instagram Storiesnya, Agnez Mo ingin mengucapkan selamat secara langsung kepada kedua siswa dan siswi tersebut."Tolong temukan mereka jadi aku bisa secara personal memberi ucapan selamat," tulis Agnez Mo dalam Instagram Stories miliknya dilihat pada Selasa, 17 Januari 2023."Punya prestasi itu membanggakan kok. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau bahkan dibikin 'malu'," sambung Agnez Mo.Agnez Mo juga menyayangkan kepada sikap dari netizen yang memandang sebelah mata prestasi yang didapat dari siswa dan siswi tersebut."Aduh, mau gimana generasi muda mau termotivasi, kalau caranya gini," kata Agnez Mo lagi.Bukan hanya itu, Agnez Mo juga memberikan pendapatnya melalui komentar dalam akun Instagram SMP 1 Ciawi."Hi, :) @smpn1ciawi_bogor this is Agnez Mo. Kalo boleh, sepertinya punya prestasi itu bukan sesuatu yang harus 'minta maaf' kok. Punya anak perprestasi itu dibanggakan aja.. :) krn menurut saya, biar itu bisa boost their confidence. Justru malah, yang kaya gini harus dibanggakan oleh sekolahnya, biar bisa jadi contoh jg buat yang lain, bahwa BERPRESTASI itu lebih penting dibandingkan hanya go viral aja. Go viral karena PRESTASI itu sesuatu hal yang harus dibanggakan.. so please please please, support them always, and stand on their sides pada saat ada oknum2 tertentu dengan closed and judgmental minds yang pengen menjatuhkan mereka. This is truly important. Kalo boleh, please let me know their contacts/IG. I want to congratulate them," jelasnya lagi.Sebelumnya, pihak SMP 1 Ciawi sudah memberikan klarifikasi tentang anak didiknya yang sempat viral."Kami izin klarifikasi. Anak-anak ini memang siswa/i dari sekolah kami, kebetulan mereka adalah atlet cabang olahraga Dance Sport, pemenang medali emas PORPROV Jabar 2022. Mereka secara mandiri ikut lomba atas nama sendiri, pihak sekolah hanya turut bangga dan mengapresiasi prestasi yang mereka persembahkan untuk Kabupaten Bogor," tulis dalam keterangan tersebut."Mungkin masih sedikit orang yang mengenal cabang olahraga ini. Dance Sport adalah cabang olahraga yang memadukan Seni Tari dan penguasaan teknik dan stamina fisik sehingga memberikan pertunjukan yang artistik. Dance Sport dinaungi oleh Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI), juga diperlombakan bagi atlet-atlet difabel, dimana mereka mengikuti Dance Sport dengan menggunakan kursi roda. Jadi, sebelum mengambil kesimpulan mohon di kroscek dulu ke pihak terkait sebelum memposting dan memviralkannya," jelasnya lagi."Di SMPN 1 Ciawi sendiri TIDAK ADA EKSKUL Dance Sport ataupun memasukkan Dance Sport ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Sekali lagi kami luruskan, mereka ini atlet yang ikut atas nama pribadi dan dilatih oleh pelatih profesional Kabupaten Bogor untuk ikut dalam ajang PORPROV JABAR 2022 dan berhasil menyumbangkan 3 medali emas. #Press Release Diskominfo Kabupaten Bogor.(Raja Alif Adhi Budoyo)