Ungkapan Haru Para Artis Rayakan Hari Ibu

Sejumlah artis turut merayakan hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Ada yang mengunggah foto bersama sang ibu, ada juga yang memajang foto bersama anaknya.Ungkapan haru pun ditulis melalui keterangan foto. Mereka mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan kasih sayang ibunya."Sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu wanita seanggun, cantik dan sabar, ramah,selalu positif selain dirimu Mak . Selamat hari ibu Mak sehat selalu panjang umur agar selalu," tulis Zaskia Gotik yang memasang foto bersama sang ibu.Tamara Blezynski mengunggah foto lawasnya dengan sang anak. "Happy Mother’s Day to all Mamas. You are amazing, you are special, you are love. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020," tulis Tamara.