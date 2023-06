Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ate dengan berani roasting Kiki Saputri dan pasukin lainnya, seperti Surya Insomnia, Andika Pratama, dan Wendy Cagur. Sontak tawa penonton pecah saat Ate mulai roasting mereka.Komika Ate datang sebagai bintang tamu dalam program Lapor Pak!. Dalam program itu, Ate berperan sebagai seorang pria yang datang untuk membayar denda akibat pelanggaran lalu lintas."Ini ada Mas Ate namanya. Dia (ada) urusan tilang," jelas Andika kepada para pasukin.Ketika sedang berbincang-bincang, Kiki memancing Ate untuk mengeluarkan unek-unek kepada para pasukin. Lalu, Ate mengatakan ingin roasting mereka."Saya ada unek-unek ke kepolisian di Lapor Pak!. Saya pengen roasting aja mereka (pasukin) semua ini," kata Ate.Anggota pasukin pertama yang di-roasting oleh Ate adalah Surya Insomnia.Ate memuji atas pencapaian yang dimiliki oleh Surya sebagai Komedian Pendatang Baru Terbaik sejak memulai karier pada 2009 silam. Namun siapa sangka pujian itu bisa menjadi lelucon yang lucu."Ini membuktikan Bang Surya baru lucunya baru sekarang," kata Ate.Ate berlanjut ke anggota pasukin yang lain, yakni Andika Pratama. Ate menyebut bahwa Andika memiliki jiwa lawak sejak dahulu dan bikin Ate tertawa ketika Andika sedang bernyanyi."Emang dari dulu gue ngeliat ada jiwa lawaknya. Soalnya pas dia nyanyi, gue ketawa," ucap Ate.Selanjutnya giliran Queen of Roasting, yakni Kiky Saputri. Seperti yang diketahui bahwa sudah banyak orang yang telah di-roasting oleh Kiki, mulai dari selebriti hingga pejabat.Menurut Ate, aksi roasting yang biasa dilakukan Kiki sudah jarang terlihat ketika namanya sudah terkenal. Ia mengatakan nyali Kiki menurun setelah karirnya naik."Sekarang pas udah jadi artis, sudah jarang (roasting). Emang kalau karier bikin naik, nyalinya jadi turun," ujar Ate.Anggota pasukin terakhir yang mendapatkan roasting dari Ate ialah Wendy Cagur. Ate mengatakan bahwa Wendy terlihat pendiam saat berkumpul bersama geng motor selebriti The Prediksi, ternyata ini alasannya."Tapi yang gue perhatiin di The Prediksi, kenapa Pak Wendy Cagur nih beda, kalau di prediksi dia pendiam, kalau di sini (Lapor Pak!) kocak," jelas Ate."Ini membuktikan Bapak Wendy bisa lucu kalau ada duitnya," lanjut Ate.Selama Ate melakukan roasting, para penonton dan anggota pasukin terlihat tertawa lepas dengan aksi lucunya.Ate juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.