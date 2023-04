Profil Ate, Si 'Raja Roasting' yang Bakal Tampil di Stand Up Fest

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ate saat ini bisa dibilang komedian yang sedang naik daun. Konten Ate me-roasting sejumlah orang kerap berseliweran di media sosial.Ate merupakan komedian asal Lampung jebolan Stand Up Comedy Academy musim ketiga yang diadakan pada 2017 lalu. Kala itu, Ate merupakan finalis di ajang kompetisi stand up tersebut hingga berhasil menembus enam besar. Me-roasting menjadi ciri khas Ate saat tampil sebagai komedian.Memiliki nama asli Fatih Andhika, Ia adalah pelawak tunggal asal Indonesia kelahiran 5 Juli 1992. Fatih atau yang biasa dipanggil Ate mengawali kariernya sebagai komika pada akhir tahun 2013. Ate bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Lampung.Komedian ini juga memiliki sederet prestasi, Ate pernah memenangi lomba-lomba stand up comedy lokal dan juga dipercayai menjadi pembuka untuk beberapa special show dari beberapa komika nasional.Ate rupanya memiliki latar belakang pendidikan manajemen. Ate belajar stand up comedy secara otodidak. Mulai dari menonton tayangan-tayangan di Youtube hingga open mic bersama komunitas Stand Up Indo Lampung.Ate pernah merasakan lika-liku ketika menjadi seorang komika, sebut saka ketika dibayar dengan nasi bungkus. Kala itu, Ia diminta untuk mengisi di acara kampusnya persis di waktu subuh.Selain nasi bungkus, Ate juga sempat dibayar Rp 100 ribu dibagi dua dan mengikuti lomba dengan total hadiah Rp 100 ribu.Ate bakal menjadi salah satu penampil di acara Stand Up Fest yang juga menghadirkan komika lain seperti Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, dan Yono Bakrie.Bagi sobat Medcom yang masih penasaran bagaimana aksi komika ini menghibur para penonton, Sobat Medcom dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries . Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.Lalu tunggu apalagi, Yuk buruan beli tiketnya!