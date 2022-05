Novel Terbaru Jessica Jung Viral, Singgung Alasan Hengkang dari SNSD?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

CHINESE SONES WERE RIGHT ALL ALONG HOLY SHIT "WE WONT GO IF YOU DO" pic.twitter.com/NUX4v80c3E — morgan ???? (@cvrvldvnvvrs) May 10, 2022

(SYN)

Jakarta: Mantan personal SNSD , Jessica Jung, ramai dibicarakan di media sosial. Penggalan naskah novel terbarunya, Bright, dianggap sebagai pengalaman pribadinya.Bright dirilis pada 10 Mei 2022. Novel ini adalah sekuel kedua dari novel Shine (2020).Dilansir dari allkpop, Shine bercerita tentang Rachel, seorang remaja Korea-Amerika yang merupakan trainee K-pop yang menunggu untuk memulai debutnya. Jessica Jung sempat mengungkapkan bahwa ide cerita itu terinspirasi dari kehidpannya.Pada novel Bright, Rachel dikeluarkan dari agensi dia, DB. Kisah ini hampir sama seperti Jessica Jung yang tidak lagi berada di girlband SNSD atau Girls Generation.Baca: Suga BTS Berterima Kasih pada Psy untuk Hal Ini Seorang netizen, morgan, menyertakan cuplikan naskah novel Bright dimana para anggota girlband menyatakan tak senang dengan Rachel dan dia dikeluarkan."Pak Han mendesah. "Semalam, delapan anggota Girls Forever mendatangi kami. Mereka mengungkapkan mereka terganggu oleh fashion line-mu. Mereka bilang tidak mau pergi ke konser di Los Angeles jika kamu juga pergi." Ia melihatku dengan meminta maaf," demikian cuplikan tersebut."Kami minta maaf, Rachel, tapi jika mereka tidak mau berbagi panggung denganmu, kami tak melihat ada tempat lagi untukmu di grup," lanjut naskah itu.Potongan naskah itu membuat netizen berasumsi ini adalah pengalaman Jessica Jung sendiri. Namun, tak sedikit yang menganggapnya hanya fiksi."Tolong diingat buku ini adalah fiksi," ucap @kp_c****."Dia harus membuat disclaimer atau dia bisa dituntut, buku ini tentang hidupnya," kata @Marichat****."Aku benci fakta bahwa kalian semua mengatakan itu hanya fanfic namun pada saat yang sama menunjuk/menyalahkan gadis lain secara langsung," tutur @itsmen****."Aku tidak pernah membencinya, tapi aku bosan dengannya yang berusaha dilihat sebagai korban di sini. Setidaknya di mata orang yang menganggap buku ini sebagai kisah nyata, mereka akan menyalahkan 8 anggota lainnya," ucap @soomans_lil****.