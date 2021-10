Selamat! Chelsea Islan Dilamar Politikus Muda Rob Clinton Kardinal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rob Clinton Kardinal membagikan momen pertungangan dengan Chelsea Islan. Instagram @robclintonkardinal

(MBM)

Jakarta: Aktris Chelsea Islan dilamar oleh kekasihnya Rob Clinton Kardinal. Beberapa rekan artis mengucapkan selamat atas pertunangan keduanya."You're engaged! Congratulations @chelseaislan @robclintonkardinal meet up soon please (Kalian bertunangan! Selamat, ayo segera bertemu)," ucap penyanyi Vidi Aldiano dalam Instagram Story, Rabu, 27 Oktober 2021."Congratulations on your engagement Pabos & Bubos! Langgeng terus," kata influencer Karin Novilda dalam Instagram Story @awkarin."Congrats!" tulis Make Up Artist (MUA) kondang Ryan Ogilvy.Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal berpacaran sejak 2019. Keduanya kerap membagikan foto bersama di media sosial masing-masing.Rob Clinton Kardinal adalah politikus muda dari Partai Golkar . Ia adalah anak dari anggota DPR Robert Joppy Kardinal.Baca: Meneladani Ketegaran Hati Chelsea Islan Selain itu, Rob Clinton Kardinal juga aktif di dunia eSport. Ia pemilik grup petarung gim online eSpory Onic.Sementara, Chelsea Islan adalah aktris, model dan aktivis keturunan Amerika Serikat. Beberapa film yang ia bintangi adalah Di Balik 98 (2015), 3 Srikandi (2016), dan Ayat-ayat Cinta (2017).