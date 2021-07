Marshanda Tak Terima Nia Ramadhani Dihujat karena Pakai Narkoba

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Marshanda memberikan dukungan moril penuh kepada sahabatnya, Nia Ramadhani yang saat ini sedang tersandung kasus narkoba. Masrhanda pun menyesalkan banyak hujatan dan hinaan yang diterima Nia setelah ditangkap.Nia Ramadhani ditangkap bersama sopirnya karena narkoba pada Rabu, 7 Juli 2021. Bersamaan dengan Nia, sang suami Ardi Bakrie juga ikut diamankan polisi.Marshanda tidak mau membenarkan apa yang diperbuat Nia dan Ardi. Tapi dia juga kecewa banyak orang memberikan hujatan dan penghakiman kepada Nia dan Ardi karena mereka memakai narkoba."Sebagai sahabat Nia, aku sadar betul mana tindakan yang benar dan salah. Aku juga tidak membenarkan perbuatan yang salah. Tapi, aku enggak setuju jika kejadian ini jadi ajang menghujat, menghina dan merendahkan Nia Ardi," kata Marshanda kepada media, Rabu (13/7/2021)."Karena Nia dan Ardi sama-sama manusia seperti kita semua. Jadi bukan berarti karena mereka sedang jatuh akibat satu kesalahan, sebuah perbuatan yang kita semua tahu itu termasuk tindakan yang tidak patut dicontoh, tapi kita semua harus sadar bahwa kita semua sama. Kita juga punya dosa, cacat, kesalahan versi kita masing-masing," lanjut Marshanda.Marshanda sebenarnya berniat menjenguk Nia dan Ardi, tapi mereka belum bisa dikunjungi. Marshanda pun memberikan doanya dari jauh kepada Nia dan Ardi. Dia berharap Nia dan Ardi bisa melalui kasus hukum yang sedang menjerat mereka."Aku mendoakan dari hati yang terdalam supaya keadaannya cepat membaik. Nia dan Ardi diberikan semangat, kekuatan melewati semua ini dan memberikan yang terbaik dari kalian berdua untuk melewati ini sebaik mungkin. Supaya bisa kembali seperti dulu lagi, dengan tentunya perubahan yang lebih baik. I love you, Nia, Ardi. Please, stay safe, be strong, do your best. Kami selalu ada di sini untuk support kalian," tutup Marshanda.(ELG)