Duta "Sheila on 7" dan Tissa Biani Nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura

Grup rock Red Hot Chili Peppers (RHCP) telah menggelar konser di National Stadium, Singapura, pada Kamis, 16 Februari 2023, malam. Sejumlah musisi Indonesia diketahui turut hadir menyaksikan penampilan Anthony Kiedis cs.Salah satu musisi yang turut hadir dalam konser tersebut ialah sang vokalis Sheila On 7, Duta. Kehadiran Duta diketahui lewat unggahan Instastory Tissa Biani yang juga turut menyaksikan penampilan RHCP tadi malam."with om @pakduta," tulis Tissa Biani dalam sebuah unggahan yang menampilkan dirinya sedang berfoto bersama Duta di dalam area National Stadium.Tak cuma Duta, di unggahan lainnya, Tissa juga memperlihatkan sebuah momen dimana dirinya sedang berfoto bersama teman-temannya yang juga datang dari Indonesia. Gitaris SLANK, Ridho Hafiedz, ada di antaranya.Tissa Biani juga turut membagikan momen keseruan saat Anthony Kiedis cs membawakan lagu "Give It Away", "Californication", dan "By The Way".Musisi Indonesia lainnya, Dewa Budjana, juga turut menyaksikan penampilan RHCP. Bahkan di akun Instagram-nya, Budjana mengunggah momen dirinya ketika bertemu dengan gitaris RHCP, John Frusciante, beberapa jam sebelum konser dimulai.Di Instastory, Budjana juga memamerkan sebuah ID Card bertuliskan "RHCP Friends & Family. 2023 New Zealand, Australia, Singapore, Japan."Budjana sendiri diketahui memang sudah berteman cukup lama dengan John Frusciante. Gitaris RHCP itu juga bahkan pernah diajak berkolaborasi untuk album solo Dewa Budjana yang bertajuk Mahandini pada 2018 lalu.(Nicholas Timothy Suteja)