Natya Shina Dihujat Netizen Soal Joki UAS, Dia Jawab Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jawaban Natya Shina saat dihujat netizen

(CIN)

Jakarta: Selebram Natya Shina menuai hujatan karena membalas pesan salah seorang pengikutnya di Instagram terkait joki UAS. Nama Natya sampai menjadi trending topic di Twitter pada Sabtu, 8 Januari 2022.Awalnya, Natya merasa malu karena salah satu mahasiswa di kampus almamaternya meminta dirinya melakukan joki UAS. Dia bahkan menceramahi para pengikutnya agar belajar lebih giat dan tidak pantang menyerah."Mending enggak bisa jawab, gagal, terus ngulang, daripada berhasil tapi bukan karena usaha sendiri. Berjuang dikit yuk bisa yuk. Perjalanan hidup kamu masih panjang, gimana ngadepin yang lain nanti, ngadepin UAS aja nyerah," tulis Natya Shina dikutip dari Instagram Story, Sabtu, 8 Januari 2022.Baca: Natya Shina Trending Twitter Gara-Gara Joki UAS, Begini Kronologinya Selebgram 32 tahun itu kemudian membalas direct messages (DM) tersebut. Hingga akhirnya terjadi obrolan di antara mereka yang berujung pengakuan bahwa permintaan joki UAS hanya sekadar bercanda. Pengikutnya itu juga meminta maaf berkali-kali kepada Natya."Enggak lucu sih, aku mau kasih tau ketua jurusan HI (Hubungan Internasional) ah. Aku masih kenal semua dosen HI dengan baik. Rektor aja aku kenal," jawab Natya.Natya kemudian menegaskan dia tidak suka lelucon seperti itu. Dia juga meminta pengikutnya itu tidak mengulangi kesalahan. Meski begitu, Natya tetap akan mengadukan perlakuan mahasiswa Unpar itu ke salah satu dosen."Sorry banget, kayaknya bakal obrolin ke salah satu dosen yang aku kenal supaya kamu at least ditegur," tulis Natya.Baca: Video Ciuman dengan Ayu Aulia Viral, Zikri Daulay Ditegur Keluarga: Itu Dimurkai Allah! Sejumlah netizen Twitter menyoroti jawaban Natya Shina saat membalas DM pengikutnya tersebut. Pernyataan seperti 'mantan asdos dan lulusan terbaik HI Unpar' dinilai tidak patut diucapkan."Soal joki, gue enggak membenarkan. Tapi lo cukup dengan nasehatin dia aja, udah. Ini baru jadi alumni, baru jadi mantan asdos aja gayanya udah setinggi langit. Ini orang dikasih jabatan tinggi dikit, jadi udah langsung minta dihormatin terus. Manusia dari tanah kok gayanya kayak yang punya langit," cuit @moon***wer."Si maba salah sih, tapi apaan 'sebagai mantan asdos dan lulusan terbaik HI Unpar' enggak enak banget dibaca. Kok seakan-akan sok sekali ya mba. Mana ngancam-ngancam lagi, ya udah tinggal laporin aja enggak usah mempermainkan si maba," tulis @iwan*****win.Baca: Boneka Susan 'Spirit Doll' Sejati bagi Ria Enes Natya Shina kemudian menjawab hujatan netizen Twitter dengan pernyataan menohok. Menurutnya, netizen Twitter tidak berpikiran terbuka (open minded)."Yang toxic akan ngoceh-ngoceh di Twitter dan nyinyir, tapi yang positif akan open minded bisa melihat sesuatu dari kebaikan. Bersyukur followers aku rata-rata positif dan open minded," tulis Natya.