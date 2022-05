Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi senior yang dikenal melalui lagu-lagu country, Naomi Judd diketahui meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022 di usia 75 tahun. Kabar terbaru datang dari pihak keluarga yang telah membeberkan penyebab di balik meninggalnya Naomi Judd.Dilansir dari Variety, putri Naomi Judd, Ashley Judd yang tampil dalam acara Good Morning America menjelaskan situasi keluarganya yang sedang berkabung selama beberapa minggu, serta keinginan keluarga untuk mengatur keluar masuknya informasi tentang kepergian sang musisi.Ternyata, sang pelantun lagu "Why Not Me" tersebut meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api."Dia menggunakan senjata. Ibuku menggunakan senjata api. Jadi, itulah informasi yang sangat tidak nyaman kami bagikan, tapi pahami bahwa kami berada dalam posisi jika kita tidak mengatakannya, orang lain yang akan melakukannya." kata Ashley Judd.Ashley Judd mengatakan bahwa dirinya menjadi wakil pihak keluarga untuk membahas kepergian sang ibu dan juga sejarah gangguan mental sang penyanyi kepada para penggemar."Ibuku tahu kalau dia dilihat dan dia didengar dalam ketersiksaannya, dan dia diantarkan pulang. Ketika kita membicarakan penyakit mental, itu penting untuk jelas dan mengetahui perbedaan antara orang yang kita sayangi dan penyakitnya. Itu sangat nyata, dan itu terdiam, itu biadab." ujarnya.Naomi Judd bersama dengan anaknya, Wynonna Judd membuat duo musisi country bernama The Judds, sepanjang karier mereka, The Judds berhasil memenangkan lima Grammy Awards. The Judds mulai berhenti tampil di tahun 1991 setelah Naomi Judd terdiagnosa menderita hepatitis.