Awal pertemuan Johnny Depp dan Vanessa Paradis

Johnny Depp dan Vanessa Paradis. Foto: US Magazine

Alasan Johnny Depp dan Vanessa Paradis tak menikah

Johnny Depp dan Vanessa Paradis…

Jakarta: Perseteruan Johnny Depp dan Amber Heard turut menyeret nama Vanessa Paradis. Sebelum bersama Amber, Johnny Depp menjalin hubungan dengan Vanessa Paradis selama 14 tahun.Meskipun Johnny Depp menikah dengan Amber Heard pada 2015, pemain The Rum Diary (2011) itu tak menikah dengan Vanessa Paradis yang dipacarinya sejak 1998.Bahkan, Johnny Depp dan Vanessa Paradis mempunyai dua anak, yaitu Lily-Rose yang lahir pada 1999 dan Jack pada 2002.Baca: Johnny Depp Menangkan Kasus Pencemaran Nama Baik dari Amber Heard, Kompensasi Rp218 Miliar! Depp bertemu dengan model Prancis itu di Paris pada tahun 1998 ketika dia sedang syuting The Ninth Gate."Dia mengenakan gaun dengan punggung terbuka dan saya melihat punggung dan leher itu, lalu dia berbalik dan saya melihat mata itu, dan — boom!" ucap Johnny Depp, dilansir dari US Magazine."Anda memiliki perasaan ini – saya tidak dapat menjelaskan apa itu, tetapi saya memilikinya ketika saya bertemu dengannya. Saya melihatnya di seberang ruangan dan berpikir: 'Apa yang terjadi pada saya?'” ucap dia dalam wawancara tahun 2011.Dalam sebuah wawancara tahun 2010 dengan Extra, aktor Nightmare on Elm Street (1984) ini mengungkapkan mengapa dia dan Vanessa Paradis tidak pernah menikah."Saya tidak pernah mendapati diri saya membutuhkan selembar kertas itu. Pernikahan benar-benar dari jiwa ke jiwa, hati ke hati. Anda tidak perlu seseorang untuk mengatakan, OK Anda sudah menikah," beber Johnny Depp."Jika Vanessa ingin menikah, mengapa tidak. Tapi masalahnya, aku sangat takut merusak nama belakangnya! Dia punya nama belakang yang bagus," canda pemain Pirates of The Caribbean itu.