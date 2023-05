Ada Soleh Solihun hingga Mongol Stres, Jangan Lewatkan Stand Up Fest pada 23 Juni 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Stand Up Fest - The Series akan digelar di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan, 23 Juni 2023. Penjualan tiket early bird sudah habis terjual.Antusias para penonton membuat seluruh tiket early bird telah terjual habis. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan, bisa langsung membeli tiket reguler pada laman penjualan.Siapa yang tidak antusias dengan kehadiran sederet komika ternama yang akan menghibur penonton acara ini, sebut saja Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, Yono Bakrie, dan Ate. Mereka akan membawa materi stand up comedy yang bertemakan Waktunya Piknik Ketawa.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.