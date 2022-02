Dipha Barus Dikaruniai Anak Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari musisi Dipha Barus. Istri Dipha, Vanessa Budihardja, baru saja melahirkan anak pertama mereka.Berita bahagia itu diumumkan langsung oleh Dipha dan Vanessa melalui Instagram. Dipha mengunggah foto Vanessa bersama buah hatinya. Dipha dan Vanessa memanggil bayi berjenis kelamin perempuan itu "Naja"."Our babygirl NAJA arrived earthside! Thank you Mother Earth, thank you Father Time. May the Universe guide us on our new journey as mother and father," tulis Dipha Barus.Unggahan Dipha langsung dibanjiri ucapan selamat dari penggemar dan rekannya sesama musisi seperti Afgan hingga Nino RAN."Congratss brother," tulis Afgan."Ikut berbahagia," tulis Widi Mulia.Selamat bang Dippp!!!" tulis Nino.Dipha Baru dan Vanessa Budihardja menikah di Los Angeles pada 4 Januari 2020. Kehadiran bayi ini tentu menambah kebahagiaan pasangan yang tinggal di Bali ini.