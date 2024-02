Kata Agensi Soal Kabar Park Eun Bin Minta Bayaran Rp3,5 Miliar per Episode

Baca juga: Jisoo BLACKPINK Siap Main Film Omniscient Reader Bareng Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop

Baca juga: IU dan Park Bo Gum Bintangi Drakor When Life Gives You Tangerine



Advertisement

(SUR)

Jakarta: Park Eun Bin dikabarkan meminta bayaran sebesar Rp3,5 Miliar per episode untuk drama Korea ( drakor ) yang akan ia bintangi, Hyper Life. Pihak agensi aktris Korea itu akhirnya memberikan tanggapan.Belum lama ini sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Park Eun Bin telah ditawarkan bermain dalam drakor Hyper Knife. Namoo Actors selaku agensi sang aktris disebutkan memasang harga antara Rp 2,9 sampai Rp 3,5 miliar per episode.Kabar tersebut akhirnya ditanggapi oleh Namoo Actors. Pihaknya membantah dengan tegas gosip yang ramai diperbincangkan itu.“Itu tidak benar,” ujarnya.Blaad Studio yang merupakan rumah produksi drakor Hyper Knife juga membantah kabar tersebut. Petinggi Blaad Studio menegaskan, pihaknya dan Park Eun Bin bahkan belum membicarakan perihal pembayaran.“Kami belum menandatangani kontrak. Kami hanya bertemu sekali atau dua kali untuk diskusi positif. Kami bahkan belum membahas pembayarannya secara detail,” kata petinggi Blaad Studio.Hyper Knife akan menjadi drama thriller-medis yang ditulis oleh Kim Seon Hee. Serial drama ini menceritakan kisah seorang dokter dan pembunuh. Park Eun Bin ditawari memainkan peran menjadi Jung Se Ok.Karakter Jung Se Ok digambarkan sebagai dokter psikopat yang tergila-gila pada otak manusia. Jung Se Ok menganggap nyawa manusia tidak lebih berharga dibandingkan dengan nyawa serangga.Sementara itu, Park Eun Bin sendiri adalah salah satu aktris Korea yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Namanya semakin dikenal publik setelah membintangi serial ‘Extraordinary Attorney Woo’.Pada drakor tersebut Park Eun Bin sukses menjadi pemeran utama, yakni seorang pengacara genius yang mengidap sindrom asperger. Dia memiliki IQ di atas rata-rata, serta ingatan yang mengesankan.