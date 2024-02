Jisoo BLACKPINK Siap Main Film Omniscient Reader Bareng Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop

Sinopsis Omniscient Reader

Jakarta: Jisoo BLACPINK akan debut di layar lebar dalam film fantasi berjudul ‘Omniscient Reader’. Idola K-pop ini dikabarkan akan beradu akting dengan deretan bintang populer Korea Selatan.Penggemar telah lama menunggu Jisoo kembali memamerkan kemampuan beraktingnya, setelah pelantun ‘Flower’ itu sukses menjadi pemeran utama dalam drama Korea ( Drakor ) hits ‘Snowdrop’.Penantian penggemar akhirnya berbuah manis. Jisoo dikabarkan akan berpartisipasi dalam film adaptasi webcomic ‘Omniscient Reader’. Meskipun tidak menjadi pemeran utama, kesempatan ini akan menjadi pertama kalinya Jisoo tampil di layar lebar.Diberitakan The Korean Times, Jisoo akan beradu akting dengan banyak aktor maupun aktris ternama dalam proyek film perdananya ini. Sejumlah nama yang disebutkan antara lain Lee Min-ho dan Ahn Hyo-seop.Film ‘Omniscient Reader’ merupakan adaptasi dari webcomic populer berjudul sama. Film ini mengisahkan pekerja kantoran bernama Kim Dok-ja yang akan diperankan oleh Ahn Hyo-seop. Kim Dok-ja digambarkan sebagai pria yang hanya suka membaca web novel apokaliptik favoritnya.Novel tersebut lalu menjelma jadi kenyataan di mana Kim Dok-ja menjadi satu-satunya orang yang mengetahui akhir cerita. Ia kemudian bekerja sama dengan protagonis novel tersebut, yakni Yoo Joong-hyuk yang diperankan oleh Lee Min-ho.Yoo Joong-hyuk memiliki kemampuan untuk bertahan dari kematian. Keduanya lantas bekerja sama untuk mengubah alur cerita dan menyelamatkan dunia.Jisoo berperan sebagai Lee Ji-hye di Omniscient Reader. Dia adalah rekan kerja Yoo Joong-hyuk yang memiliki keterampilan bertarung. Lee Ji-hye kemudian bergabung dengan Kim Dok-ja dan Yoo Joong-hyuk untuk menyelamatkan dunia.Seperti diketahui, Jisoo merupakan salah seorang anggota grup K-pop BLACKPINK. Ia debut pada tahun 2016 bersama ketiga rekan satu grupnya, yaitu Jennie, Rose, dan Lisa. Sedangkan pada April 2023 lalu, Jisoo debut sebagai penyanyi solo dengan lagu ‘Flower’.Bukan hanya menyanyi, Jisoo juga aktif sebagai aktris. Ia debut pada drakor ‘Snowdrop’ pada 2021 lalu dan beradu akting dengan aktor Jung Hae-in. Penampilannya di drakor tersebut menuai banyak pujian.