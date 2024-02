IU dan Park Bo Gum Bintangi Drakor When Life Gives You Tangerine

Peran IU dan Park Bo Gum di When Life Gives You Tangerines

IU dan Park Bo Gum. Foto: Netflix



Jakarta: IU dan Park Bo Gum resmi membintangi drama Korea ( drakor ) berlatar Pulau Jeju di tahun 1950-an. Serial drama tersebut berjudul ‘When Life Gives You Tangerines’.Netflix selaku platform streaming yang akan menayangkan ‘When Life Gives You Tangerines’ mengumumkan kabar ini melalui Instagram resminya. Potret IU dan Park Bo Gum sedang memegang naskah pun turut diunggah dalam pengumuman tersebut.“IU dan Park Bo-gum akan membintangi series baru When Life Gives You Tangerines!” cuit @netlix, dikutip Selasa, 30 Januari 2024.‘When Life Gives You Tangerines’ ditulis oleh penulis naskah terkenal Lim Sang Chun. Ia telah melahirkan banyak drakor populer, seperti ‘Fight My Way’ (2017) dan ‘When the Camellia Blooms’ (2019).Sementara itu, sutradara Kim Won Seok juga akan turut serta dalam proses produksi drama ini. Sejumlah proyek drakor sukses yang digarapnya adalah ‘Misaeng (Incomplete Life)’ (2014), “Signal’ (2016), ‘My Mister’ (2018). Diketahui IU juga menjadi bintang utama di drakor My Mister.‘When Life Gives You Tangerines’ berkisah tentang kisah hidup petualangan Ae Sun dan Gwan Sik yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an.IU akan berperan sebagai Ae Sun. Sosoknya digambarkan sebagai seorang perempuan yang pemberani dan pemberontak. Dia memiliki sifat ambisius yang tak gentar berjuang melawan takdir yang diberikan padanya.Sedangkan Park Bo Gum akan memainkan karakter Gwan Sik, seorang pria pendiam yang bisa diandalkan. Gwan Sik juga digambarkan sebagai pria yang lebih suka mengekspresikan dirinya melalui tindakan. Dan tentunya, Gwan Sik mencintai Ae Sun dengan tulus.IU merupakan artis multitalenta Korea yang debut pada 2008 sebagai penyanyi solo dengan lagu ‘Lost Child’. Ia kemudian memamerkan kemampuan aktingnya untuk pertama kali di serial Dream High di tahun 2011. Semenjak itu, IU dikenal sebagai penyanyi dan aktris yang berbakat.Park Bo Gum debut pada tahun 2011 sebagai peran pendukung dalam film Blind. Ia juga dikenal sebagai model dan MC di acara musik bersama Irene Red Velvet. Sejumlah drakor yang dibintanginya antara lain ‘Record of Youth’, ‘Love in the Moonlight’, ‘Reply 1988’, dan lainnya.