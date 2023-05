Sebelum Jadi Komika, Yono Bakrie Pernah Jaga Warnet Digaji Rp 10 ribu Sehari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Karier Yono Bakrie sebagai komika sedang naik daun. Namun di balik itu, ada pengalaman pahit yang pernah ia alami sebelumnya.Yono Bakrie menceritakan kisahnya selama bersekolah. Ia mengaku pernah menjaga warung internet (warnet) dan pengangkut barang di gudang."Sebelum lulus sekolah udah kerja aku. Jaga warnet, terus yang kerja di pergudangan, yang angkat-angkat," ungkap Yono, dikutip dari saluran YouTube Agak Laen Official.Upah yang Yono dapatkan tidak terlalu besar, hanya Rp 10 ribu per harinya. Ia harus menjaga dari sepulang sekolah hingga esok pagi menjelang siang."Rp 300 ribu, sehari Rp 10 ribu. Jadi, aku kerja itu dari pulang sekolah, habis magrib, sampai pagi menjelang siang," tutur Yono.Setelah menjalani hidupnya dengan penuh tantangan, Yono berhasil melewatinya dengan baik. Ia mulai mengenal dunia stand up comedy melalui video milik Raditya Dika di YouTube pada 2014 silam.Kemudian Yono bergabung dengan Stand Up Indo Samarinda hingga open mic untuk pertama kali dengan nama Yono Bakrie. Yono Bakrie juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries . Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.