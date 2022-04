Musisi DJ Kay Slay Meninggal Dunia karena Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Disjoki kelahiran New York City, DJ Kay Slay meninggal dunia di usia 55 tahun setelah bertarung melawan virus covid-19.Dilansir dari Deadline, musisi hip hop influensial dengan nama asli Keith Grayson menjadi terkenal setelah mendapat julukan The Drama King karena perannya sebagai host Drama Hour di Hot 97 FM di New York."Kami patah hati akan kabar kepergian Keith Grayson, dikenal dengan nama profesionalnya DJ Kay Slay. Seorang figur dominan di budaya hip hop dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, DJ Kay Slay akan diingat karena gairah dan keunggulan dengan peninggalan yang melampaui generasi." tulis keterangan dari pihak keluarga.Pihak keluarga lalu meminta para penggemar dan orang terdekat dari DJ Kay Slay untuk tetap berdoa dan menghormati keluarga yang saat ini sedang dalam masa berkabung."Mengenang DJ Kay Slay, keluarga kami ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan pendukungnya untuk doa-doanya dan ucapan dukungan dalam waktu sulit ini. Kami meminta untuk menghormati privasi kami saat kami sedang berkabung." lanjutnya.Stasiun radio tempat DJ Kay Slay melejitkan karier, Hot 97 FM mengirimkan bela sungkawa dan juga mengenang sosok vital yang mempengaruhi kesuksesan stasiun radio itu."Kami mengenang banyak kenangan selama lebih dari 20 tahun mendedikasikan diri ke Drama Hour. Ikon kultural, The Streetsweeper Kay Slay lebih dari sosok disjoki, kepada kami dia adalah keluarga dan peran vital dalam kesuksesan Hot 97 sekarang. Kami mengirimkan cinta kepada keluarga, teman dan pengemarnya di seluruh dunia, kami akan dan selalu mengenang The Drama King." ucap pernyataan stasiun radio Hot 97 FM.DJ Kay Slay adalah salah satu seniman graffiti paling dikenal di New York pada awal tahun 1980an, dan masuk ke dalam film dokumenter Style Wars. DJ Kay Slay lalu terjun ke dunia musik hip hop dan merilis enam album seperti Streetsweeper dan The Soul Controller.