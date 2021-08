Denny Darko Mengaku Bohong dan Minta Maaf kepada Deddy Corbuzier

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pembaca kartu tarot Denny Darko minta maaf pada Deddy Corbuzier . Sebelumnya, ia mengaku tahu bahwa Deddy Corbuzier vakum beberapa saat karena terpapar covid-19 Pernyataan maaf itu Denny Darko ungkapkan melalui Instagram. Ia menjelaskan bahwa ada dua video terkait Deddy Corbuzier.Video pertama adalah dia memprediksi Deddy Corbuzier vakum bukan karena terserang covid-19. Deddy Darko mengakui bahwa ia keliru. Pada video kedua, ia menyatakan bahwa dirinya tahu Deddy Corbuzier positif covid-19 dari seseorang yang tak mau disebut namanya."Hal itu tidaklah benar, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang memberi tahu ke saya tentang hal itu," aku dia dalam akun @_dennydarko_, dikutip Medcom.id, Minggu, 29 Agustus 2021."Saya mohon maaf secara pribadi karena hal ini," lanjut dia.Baca: Klaim Tahu Saat Kena Covid-19, Deddy Corbuzier Sebut Denny Darko Bohong Denny Darko juga mengaku sangat sedih menyadari perbuatannya itu membuat Deddy Corbuzier kecewa. Ia sudah menganggap Deddy sebagai guru, panutan, dan model."Tidak akan mungkin Denny Darko akan meraih semua apa yang saya dapatkan selama ini dalam dunia entertainment tanpa seorang Master Deddy Corbuzier," tutur dia."So if you hear me, I deeply regret dan apologizing for what I've done (Jika kamu mendengarku, saya sangat menyesel dan minta maaf atas apa yang yang saya lakukan," pinta Denny Darko.Sebelumnya, Deddy Corbuzier geram dengan pembaca kartu tarot Denny Darko. Pasalnya, Denny mengeklaim dirinya tahu saat Deddy terpapar covid-19."NO U DON'T KNOW! (Tidak, Anda tidak tahu)," tulis Deddy dalam postingan akun Instagram mastercorbuzier pada Kamis, 26 Agustus 2021.(SUR)