Klaim Tahu Saat Kena Covid-19, Deddy Corbuzier Sebut Denny Darko Bohong

Jakarta: Deddy Corbuzier geram dengan pembaca kartu tarot Denny Darko. Pasalnya, Denny mengklaim dirinya tahu saat Deddy terpapar covid-19 "NO U DON'T KNOW! (Tidak, Anda tidak tahu)," tulis Deddy dalam postingan akun Instagram mastercorbuzier pada Kamis, 26 Agustus 2021.Ia mengatakan dirinya tak mau membahas soal ramalan setelah sempat menyinggung peramal Mba You. Menurutnya, ramalan hanya soal hiburan, sama seperti dia yang sempat menjadi pesulap. Apalagi, ia kenal dengan pihak yang bersangkutan."Tapi saat anda blg anda tahu... Itu sudah bohong dan bukan entertainment," lanjut Deddy.Saat menonton video, Deddy maklum dengan hiburan yang kurang tepat. Namun, saat Denny Darko menyebut dirinya sudah tahu karena ada pihak yang memberi tahu, Deddy berang.Baca: Deddy Corbuzier Tunda Vaksin Demi Lansia, Menkes: Klinis Salah, Etika Benar "No you don't know.... Coz nobody know... Not even my family know... (Tidak, Anda tidak tahu. Karena tak ada yang tahu. Bahkan keluarga saya tak tahu)," tutur Deddy.Deddy membantah Denny Darko tahu kondisinya saat terpapar covid-19.Youtuber kondang itu menyebutkan tak lebih dari lima orang yang tahu dirinya positif covid-19 saat itu. Hampir semuanya adalah jenderal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Lima orang itu telah berjanji tak memberi tahu siapun."So sorry... Have to speak up... Stop it (Maaf sekali, saya harus angkat bicara. Hentikan itu)," tutur Deddy.Ia mengaku dirinya menghormati Denny Darko dan meminta agar Denny menggunakannya untuk hiburan. Deddy juga menyatakan dirinya tak memberi peringatan langsung karena Denny Darko juga memberi pernyataan melalui media."I thought u were friend (Saya kira kamu adalah teman)," tutup Deddy.(MBM)