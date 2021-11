Kangen Berat, Titi DJ Lakukan Ini Saat Nonton Stephanie Poetri Manggung di Head In The Clouds 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Titi DJ menonton Stephanie Poetri secara virtual. Instagram @ti2dj

Stephanie Poetri masuk 88rising tahun 2019

Jakarta: Penyanyi kawakan Titi DJ menonton anaknya Stephanie Poetri yang tampil di Festival Head In The Clouds 2021 secara virtual. Ia tak bisa datang ke konser musik yang digelar pada 6-7 November 2021 di Amerika Serikat itu."Sangking kangennya sama Meni (panggilan sayang utk Stephanie) sampai2 layar TV saya peluk2, saya cium2! Soalnya udh 5 bulan gak ketemu dia, jadi mau nangis gitu tadiii nonton dia," ujar Titi DJ dalam postingan Instagram @ti2dj, Minggu, 7 November 2021."Campur aduk perasaan saya saat nonton dia tadi. BANGGA UDAH PASTI. RINDU, BUKAN LAGIII! Sedih, gak bisa lihat langsung ke LA? Well pasti adalaaah rasa sedih itu..," lanjut Titi DJ.Ia mengungkapkan sempat ingin ke Los Angeles untuk menonton langsung Stephanie Poetri. Namun, rencana itu batal karena Stephanie Poetri memiliki jadwal yang padat.Titi DJ menjabarkan bahwa Stephanie Poetri akan pergi ke beberapa kota seperti Boston dan New York kelar konser Head In The Clouds. "Jadi sayang banget kalau saya kesana tapi cuma ketemu sebentar banget sm Meni," simpul dia.Kemudian, Titi DJ juga baru merilis single baru. Ia berencana melakukan promosi lagu sehingga jadwal kerja Titi DJ pun padat."So yeah, jadinya nonton lewat internet aja dirumah deh! Dan itulah reaksi emak2 yg kangen sama anaknya hahahahaha!" tutur Titi DJ.Stephanie Poetri masuk label asal Amerika Serikat, 88rising, pada 2019. Hal itu bermula saat dirinya mengisi di Festival Head In The Clouds 2019 di Los Angeles State Historic Park.Baca: Kolaborasi Tiga Generasi Titi DJ, Sara Fajira dan Eka Gustiwana Setelah penampilannya di Head In The Clouds, dia diwawancara oleh kanal YouTube The Lunch Table. Dia tanya mengenai peluang dikontrak 88rising yang sebelumnya menggandeng musisi Indonesia seperti Rich Brian dan NIKI. Stephanie pun mengisyaratkan telah resmi dikontrak label asal Amerika itu."Saya baru saja melakukan itu," katanya.Stephanie Poetri makin dikenal setelah lagunya yang berjudul I Love You 3000 hits di beberapa negara. Pada 2016, Stephanie bersama Goodbye Felicia dia mengaransemen ulang lagu Bimbang untuk soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta? 2.