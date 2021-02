Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Titi DJ mengaku bahagia bisa berkolaborasi dengan Sara Fajira dan Eka Gustiwana dalam lagu barunya yang berjudul "Show Off Your Colors". Titi DJ sengaja menggandeng musisi yang berbeda generasi dengannya agar bisa terus beradaptasi dengan zaman.Lagu "Show Off Your Colors" merupakan daur ulang dari lagu milik Titi DJ yang dirilis pada 2015 yaitu, "Ekspresi". Dia sengaja memadukan lirik bahasa Inggris dan Indonesia agar semakin dekat dengan pendengar muda."Karena generasi sekarang mendapatkan akses informasi tanpa batas melalui internet, sehingga penggunaan bahasa Inggris untuk sehari-hari menjadi hal yang wajar. Namun, itu tidak berarti harus melupakan bahasa kita sendiri, yaitu Bahasa Indonesia," kata Titi DJ dalam keterangan tertulisnya.Sara Fajira merupakan penyanyi muda yang terkenal berkat lagu "Lathi" hasil kolaborasi dengan Weird Genius di mana Eka Gustiwana juga tergabung di dalamnya. Tangan dingin Eka membuat lagu Titi menjadi terdengar lebih segar dab modern."Kolaborasi lintas generasi ini sangat epik karena menggabungkan tiga generasi berbeda dari generasi X, Millennials, dan Z," ucap Titi.Dalam liriknya, lagu "Show Off Your Colors" coba mengajak pendengarnya untuk tetap semangat melewati rintangan. Semangat tersebut diperlihatkan pada bagian lirik lagu yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu:"Yang ada di Pulau BaliMaluku dan di PapuaJuga yang di Nusa TenggaraSulawesi, Kalimantan dan SumateraJuga JawaTunjukkanlah Hey, Indonesia!Tunjukkan pada dunia!""Dari lirik tersebut, mencerminkan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan warna warni budaya yang dimiliki Indonesia kepada dunia. Hal itu juga terdengar dari perpaduan musik tradisional dengan musik elektronik pada lagu Show Off Your Colors," tutup Titi DJ.Video musik "Show Off Your Colors" sudah bisa dilihat di saluran Youtube .E-Motion Entertainment.(ELG)