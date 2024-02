Bintang Film Dewasa Kagney Linn Karter Tewas Diduga Bunuh Diri

(ELG)

Bintang film dewasa Kagney Linn Karter meninggal dunia karena diduga bunuh diri pada usia 36 tahun. Aktris itu ditemukan tewas di rumahnya di Cuyahoga County, Ohio pada Kamis, 15 Februari 2024.Jenazah Karter telah diterima di kantor Pemeriksa Medis. Teman keluarganya mengonfirmasi kematian Karter di unggahan GoFundMe dan menyebutnya sebagai wanita yang "memakai banyak topi"."Kami menggalang dana atas nama Tina, ibu Kagney, untuk biaya peringatan Kagney dan semua ekspektasi finansial yang terkait dengannya," tulis pemilik studio kebugaran Rachel dan Megan, dikutip dari The US Sun."Bahkan di hari-hari tergelapnya, dia masih muncul di studio, selalu siap untuk belajar, berkontribusi, memperbaiki diri dengan cara sekecil apa pun yang dia bisa," kata teman-temannya mengatakan bahwa Karter berjuang dengan masalah kesehatan mental.“Meskipun dia merasa sendirian, dia terus berusaha untuk tampil di depan teman-temannya dan komunitas yang peduli padanya. Dia berjuang dalam pertarungannya sendiri dengan kegigihan dan dorongan yang sama seperti yang dia tunjukkan di setiap bidang kehidupannya, dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa," tambahnya.Unggahan tersebut juga membahas sifat baik dan murah hati seorang Karter."Karena lebih dari kecantikannya, tariannya yang indah, nyanyiannya, penampilannya yang mempesona, kecerdasan bisnisnya dan sertifikasi instruktur serta basis penggemar setianya... Kagney baik hati," tulis pemilik studio kebugaran."Kagney murah hati. Sedingin apapun dunia ini, Kagney membawa serta cahaya. Pada hari-hari baiknya, ketika dia menjadi dirinya sendiri, dia dapat menghangatkan ruangan dengan senyum cerahnya, membuat orang lain tertawa dalam waktu singkat," tambahnya.Sebelum masuk industri film dewasa, Karter adalah seorang penari eksotis di Missouri sebelum pindah ke California untuk mengejar karir akting dan menyanyi.Dia memasuki industri porno pada September 2008, merekam adegan pertamanya untuk studio film dewasa Naughty America. Pada tahun 2009, Karter muncul di sampul majalah eksotis Hustler dan Adult Video News (AVN).Dia mengambil bagian dalam film dokumenter BBC Twilight of the Porn Stars. Sebuah film yang didasarkan pada industri dewasa dan aktor serta aktris yang berjuang untuk bersaing dengan pilihan internet gratis.