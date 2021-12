Heboh Lagu Terakhir yang Didengar Laura Anna Sebelum Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selebgram Laura Anna meninggal dunia pada Rabu pagi, 15 Desember 2021. Aktivitas terakhirnya pun menjadi sorotan netizen (warga net), termasuk lagu yang didengarkan oleh Laura Anna.Lagu itu dibagikan Laura melalui media sosial Instagram miliknya. Dia mendengarkan lagu milik Keane, yakni "Somewhere Only We Know"."And if we have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know?" tulis Laura seraya membagikan lirik lagu itu di Instagramnya."This could be the end of everything," tambahnya, melanjutkan lirik lagu yang dirilis pada tahun 2004 itu.Lagu "Somewhere Only We Know" sendiri memiliki makna yang mendalam. Salah satunya, tentang kondisi orang yang sedang kesepian dan mengenang momen bahagia bersama orang terkasih.Kondisi nyata yang tengah dialami Laura Anna sendiri diselimuti kesedihan. Dia berjuang mendapatkan keadilan atas perbuatan sang mantan kekasih, Gaga Muhammad, karena lumpuh selama dua tahun terakhir.Kini, Laura Anna mengembuskan napas terakhirnya di usia 21 tahun. Kakak Laura, Greta Iren, mengungkapkan bahwa Laura Anna mengembuskan napas terakhir pada hari ini, Rabu, 15 Desember 2021 pukul 09:22 WIB.Laura sendiri dikenal sebagai selebgram sekaligus model. Ia mengalami lumpuh usai kecelakaan akibat mantan kekasihnya, YouTuber Gaga Muhammad, mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk pada 8 Desember 2019.Setelah kecelakaan itu, Gaga diketahui tidak pernah menunjukkan itikad baik. Hingga akhirnya, Laura berjuang mendapatkan keadilan dengan mengajukan tuntutan hukum agar Gaga bertanggung-jawab atas perbuatannya.