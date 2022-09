Reza Gunawan Meninggal Dunia, Sharena Delon: Seruangan Wangi Bunga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ungkapan perpisahan Sharena Delon untuk sang kakak, Reza Gunawan. Instagram mrssharena

Reza Gunawan suami Dewi Lestari meninggal dunia

Jakarta: Adik Reza Gunawan , Sharena Delon, mengucapkan kata-kata perpisahan untuk sang kakak. Reza Gunawan meninggal dunia hari ini, Selasa, 6 September 2022."Selamat jalan kakak sayang @rezagunawan," ucap Sharena di Instagram Story yang menunjukkan tangannya memegang tangan Reza Gunawan, Selasa, 6 September 2022.Ia menyebutkan bahwa rumah duka Grand Heaven Pluit, tempat Reza Gunawan disemayamkan, beraroma wangi. "Kok bisa sih seruangan wangi bunga padahal gak ada buka," lanjit Sharena.Istri aktor Ryan Delon itu yakin bahwa kakaknya telah berada di tempat yang indah. Reza Gunawan tak perlu mencemaskan orang-orang yang ia tinggalkan."Don't worry about us, we'll take care of each other...(jangan mencemaskan kita, kita akan saling menjaga) kita ikhlas kakak..." tutur Sharena."Walau dunia akan kehilangan kakak banget. Love you so much kakak sayang," tutup Sharena.Unggahan itu disertai lagu milik Reza Gunawan yang berjudul Selalu di Sini. "Yes, kita tahu kakak selalu di sini," ucap Sharena.Suami penulis dan penyanyi Dewi 'Dee' Lestari, Reza Gunawan, meninggal dunia. Dee mengungkapkan sang suami sakit stroke dalam beberapa waktu terakhir.Berita duka itu disampaikan oleh musisi Dipha Barus. Reza Gunawan yang dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik ternama di Indonesia memang banyak menangani sejumlah artis."Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother Rest In Love my Guru," cuit Dipha Baru, Selasa, 6 September 2022.