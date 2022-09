Reza Gunawan Meninggal, Instagram Sang Adik Sharena Delon Banjir Ucapan Duka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Instagram Sharena Delon banjir ucapan duka atas kematian Reza Gunawan. Instagram mrsharena

Reza Gunawan suami Dewi Lestari meninggal dunia

(SYN)

Jakarta: Kakak dari aktris Sharena Delon, Reza Gunawan , meninggal dunia. Instagram Sharena dibanjiri ucapan duka.Sharena Delon memposting foto hitam polos tanpa keterangan. Sang suami, Ryan Delon pun melakukan hal serupa di Instagram Story.Postingan Sharena Delon itu dibanjiri ucapan duka dari kalangan artis. Mereka mendoakan agar ia tabah kehilangan Reza Gunawan."Shareena Turut berduka cita ya.. Stay strong dear.. May He Rest In Peace," kata Donna Agnesia."aku turut berduka cita yang sedalam2nya sayang," ucap Gracia Indri."Ikut berduka yah," tutur Sandra Dewi."turut berduka cita sedalam-dalamnya, stay strong ya sayang," ujar Ardina Rasti."Sharen, turut berduka yang sedalam-dalamnya, kuat dan tabah ya," kata Gita Sinaga.Suami penulis dan penyanyi Dewi 'Dee' Lestari, Reza Gunawan, meninggal dunia. Dee mengungkapkan sang suami sakit stroke dalam beberapa waktu terakhir.Berita duka itu disampaikan oleh musisi Dipha Barus. Reza Gunawan yang dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik ternama di Indonesia memang banyak menangani sejumlah artis."Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother Rest In Love my Guru," cuit Dipha Baru, Selasa, 6 September 2022.Pekan kemarin, Dewi Lestari sempat mengabarkan jika suaminya menjalani perawatan di rumah sakit selama satu bulan akibat stroke perdarahan. Dee sengaja baru mengabarkan berita itu."Satu bulan satu minggu lamanya. Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah. Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang," ucap Dewi Lestari dalam unggahan Instagram, Sabtu, 3 September 2022.