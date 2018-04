Pemain Bas Red Hot Chili Peppers Siap Rilis Buku Memoar

Flea, pemain bas Red Hot Chili Peppers akan merilis buku memoar perjalanannya bersama grup musik rock asal Los Angeles yang telah membesarkan namanya itu.Kabar ini merupakan kelanjutan dari keterangan resmi yang dirilis pada 2014 bahwa Flea tengah mengerjakan buku berisi cecrita kehidupannya yang intens dan dinamis. Mulai dari kehidupan masa mudanya di pinggiran kota New York hingga Los Angeles.Dilansir dari NME, buku tersebut dikabarkan juga akan berisi tentang persahabatan dan kolaborasi yang rumit bersama Kiedis, pengalaman saat menggunakan obat-obatan keras, dan tentu saja perjalanan bersama Red Hot Chili Peppers selama 30 tahun terakhir.Buku tersebut berjudul Acid For the Children dan dikonfirmasi akan rilis pada 25 September mendatang.Deskripsi yang tertulis dalam laman resmi mereka terkait memoar itu berbunyi:"Pemain bas ikonik adalah salah satu pendiri abad Red Hot Chili Peppers, akhirnya membagikan kisah hidupnya yang menarik, lengkap dengan semua hal rumit dan yang Anda bayangkan dari seekor tikus di sebuah jalan di Los Angeles berubah menjadi bintang rock terkenal di dunia."(ELG)