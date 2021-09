Intip 4 Fakta Joy Red Velvet yang Berulang Tahun Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Salah satu personel Red Velvet, Park Sooyoung alias Joy berulang tahun ke-25 hari ini, 3 September 2021. Warganet beramai-ramai mengucapkan selamat ulang tahun kepada penyanyi asal Korea itu di berbagai media sosial.Hingga pukul 11.33 WIB, nama Park Sooyoung menjadi trending topic di Twitter. Sebanyak 84,4 ribu cuitan menyebut namanya."Selamat ulang tahun untuk perempuan terbaikku, Joy. Selamat ulang tahun Park Sooyoung #HelloItsJoyDay, #HappyJoyDay," tulis @iconickdramas dikutip dari Twitter, Jumat, 3 September 2021."Selamat ulang tahun untuk perempuan yang paling ceria di dunia Park Sooyoung. Terima kasih telah menjadi orang paling bahagia dengan nama Joy, kami mencintaimu. #HelloItsJoyDay," tulis @hourlyjoy.Untuk menyambut hari ulang tahun Joy, berikut sejumlah fakta menarik pemilik nama Park Sooyoung dikutip dari berbagai sumber:Joy masuk dalam nominasi Bonsang di Melon Music Award 2020, lewat lagunya berjudul "Introduce Me a Good Person" yang menjadi soundtrack serial "Hospital Playlist". Joy merupakan artis SM Entertainment pertama yang masuk nominasi tersebut tanpa perlu melakukan debut solo.Lagu itu juga masuk peringkat lima di Billboard Korea K-Pop Hot 100 Chart dan peringkat enam di Gaon Digital Chart. Lagu "Introduce Me a Good Person" juga dinominasikan untuk Song of the Year Daesang, Best OST Award di Mnet Asian Music Awards, dan Best OST di 30th Seoul Music Awards.Joy juga sempat tampil di lagu utama artis R&B Crush yang berjudul "Mayday" pada Mei 2020. Lagu itu mencapai peringkat puncak di Genie, Bugs, Soribada, serta puncak Melon R&B Soul Chart.Joy sempat mengisi suara sebagai Ari di sebuah film animasi berjudul Trolls World Tour. Film keluaran DreamWorks Animation itu merupakan sekuel film Trolls pada 2016.Joy dan anggota Red Velvet lainnya diberi kepercayaan mengisi suara film animasi dari Amerika Serikat itu. Mereka bersanding dengan artis-artis Eropa terkemuka.Selain itu, Joy juga muncul di variety show seperti "Salty Tour". Dia muncul dalam tiga episode di variety show tersebut. Joy juga sempat membintangi ancara "Dogs are Incredible". Joy juga sempat bermain di program realita "Handsome Tigers".Joy sempat melakukan lima pemotretan eksklusif untuk sejumlah sampul majalah di 2020. Pada Maret 2020, Joy melakukan pemotretan dengan majalah ELLE untuk koleksi Michael Kors.Kemudian bulan berikutnya, Joy melakukan pemotretan untuk GQ Korea. Pada Mei 2020, Joy juga melakukan pemotretan untuk majalah Espoir.Selanjutnya, pada Agustus 2020, Joy melakukan pemotretan majalah Singles. Dan baru-baru ini dia menjadi model sampul Cosmopolitan Korea edisi ulang tahun ke-20.SM Entertainment selaku agensi Red Velvet mengonfirmasi kedekatan Joy dengan penyanyi solo ternama di Korea Selatan, Crush. Keduanya dikabarkan mulai menjalin hubungan saat terlibat proyek bersama pada 2020.Ketika itu, Joy dan Crush sedang berkolaborasi menggarap lagu berjudul Mayday. Pertemuan itu membuat keduanya intens bertukar kabar hingga akhirnya dinyatakan resmi berpacaran.(MBM)