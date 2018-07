Mark Wahlberg Kenang Perseteruan dengan Leonardo DiCaprio

Mark Wahlberg membagikan kisah konfliknya dengan aktor Leonardo DiCaprio. Keduanya sempat bersitegang ketika dipertemukan dalam film The Basketball Diaries yang dirilis pada 1995.The Basketball Diaries adalah film kedua Mark. Dia mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai penyanyi rap yang tergabung dalam grup Marky Mark and the Funky Bunch. Pada awal 1990-an dia kemudian menjajal peruntungannya di dunia akting.Sementara Leonardo DiCaprio pada masa itu adalah bintang muda yang sedang naik daun berkat penampilannya di acara televisi Parenthood and Growing Pains. Pada tahun 1993, Leo sukses menjadi nomine Piala Oscar kategori aktor pendukung terbaik lewat film What's Eating Gilbert Grape.Leonardo rupanya merasa Mark tidak layak mendapat peran sebagai Mickey di film The Basketball Diaries. Alasannya jelas karena minimnya pengalaman Mark di dunia akting kala itu. Begitu juga sebaliknya.Namun, kedua aktor muda itu harus mengesampingkan egonya masing-masing. Hasilnya, akting keduanya mendapat pujian kala itu. Baik Mark dan Leonardo mengambil pelajaran penting dari konflik itu."Dia (Leo) tidak mau aku ikut ambil bagian, dan aku tidak berpikir dia tepat untuk bagian itu. Kami berdua harus belajar bagaimana saling menghormati satu sama lain dan kami mendapatkannya," kata Mark Wahlberg seperti dikutip Contactmusic.Mark dan Leonardo menjalani kiprah aktingnya masing-masing. Keduanya kemudian kembali dipertemukan dalam film The Departed pada 2006.Mark hingga saat ini sudah membintangi 47 film sepanjang kariernya. Dia juga masuk dalam daftar aktor termahal saat ini. Aktor 47 tahun ini pun menyebut peran Mel Gibson yang punya peran penting dalam kariernya.(ELG)