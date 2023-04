Kisah Yono Bakrie, Pernah Jadi Pengantar Obat Sebelum Jadi Komika

Pernah bekerja di bidang farmasi

Yono Bakrie terkenal sebagai komika lewat jebolan ajang pencarian bakat pelawak tunggal di salah satu acara yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indonesia. Yono atau yang memiliki nama lengkap Suyono merupakan kelahiran asal Samarinda tahun 1992.Pria yang memiliki postur tubuh kurus dan memiliki paras yang unik ini membuat dirinya kerap kali disebut sebagai kembaran aktor Omo Kucrut. Lantas, seperti apa sosok Yono hingga perjalanannya sebagai komedian? Berikut profilnya:Sebelum terjun ke dunia stand up comedy, Yono merupakan mahasiswa lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan jurusan manajemen. Sembari kuliah, Yono Bakrie pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Dia bekerja sebagai pengantar obat pesanan untuk instansi kesehatan atau rumah sakit di daerah Samarinda. Dia juga dulunya juga aktif menulis di blog pribadi.Awal mula Yono Bakrie mengenal stand up comedy lewat tayangan video Youtube Raditya Dika pada 2014 lalu. Dia kemudian bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Samarinda setelah diajak oleh salah satu rekannya. Kala itu, Yono ditunjuk oleh pembawa acara untuk tampil ke panggung. Bermodal tulisan blog yang pernah ia tulis, penampilan pertamanya itu berhasil. Beberapa hari setelah open mic perdana itulah Yono bergabung dengan komunitas dan memakai nama panggung Yono Bakrie.Sempat tidak lolos di audisi pencarian bakat komika, Yono tidak menyerah. Pada 2022, Yono kembali mengikuti audisi ajang stand up tersebut yang diselenggarakan secara luring. Yono berhasil melaju ke babak berikutnya hingga ke babak final. Yono berhasil menjadi pemenang hingga saat ini dirinya telah dikenal oleh publik.Yono juga berkiprah sebagai konten kreator yang aktif di Youtube dan Instagram. Beberapa kontennya yang cukup terkenal yakni "Poskamling" (Podcast Kami Keliling) yang berisi podcast bersama bintang tamu sambil berenang di tepi Sungai Mahakam.Tidak ketinggalan vlog pribadinya yang sebagian besar meliput kehidupannya di rumah kost nya di Jakarta yaitu "Kost The Raid", rumah kost yang sebagian besar dihuni beberapa komika nasional seperti Arif Alfiansyah, Yudha Khan, Indra Frimawan, Nopek Novian, dan lainnya.Yono Bakrie pernah membintangi serial Cek Toko Sebelah: Ada Lawan Baru hingga Imperfect the Series 2.Yono bakal menjadi salah satu penampil di acara Stand Up Fest yang juga menghadirkan komika lain seperti Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, dan Ate.Bagi sobat Medcom yang masih penasaran bagaimana aksi komika ini menghibur para penonton, Sobat Medcom dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries . Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.Lalu tunggu apalagi, Yuk buruan beli tiketnya!