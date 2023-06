Soleh Solihun Gunakan Live Band untuk Film Star Syndrome

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kebanyakan adegan penampilan bernyanyi atau memainkan alat musik menggunakan suara yang berbeda saat sudah ditayangkan. Namun, Soleh Solihun mencoba tampilkan hal yang berbeda melalui film Star Syndrome.Sebentar lagi, film Star Syndrome akan tayang di bioskop. tepatnya 8 Juni 2023. Film itu bercerita tentang seorang vokalis band yang ingin terkenal lagi setelah masa jayanya redup.Soleh Solihun sebagai sutradara membagikan fakta menarik film tersebut. Salah satunya adalah adegan penampilan band dalam film Star Syndrome ditayangkan secara langsung tanpa suara tambahan."Iya, jadi yang lu liat di film (Star Syndrome) itu adalah yang diambil saat sedang syuting," kata Solihun, dikutip dari Close The Door di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Jumat, 2 Juni 2023.Ide itu muncul dari keresahan Soleh Solihun saat sedang menonton film. Ia ingin penonton yang mengerti musik bisa melihat penampilan yang nyata."Kan gue sering nonton adegan musik, ada keresahan. Gue pengen orang-orang yang seperti gue atau lu yang ngerti musik sedikit, terus bisa 'wah ini mah benar, maininnya beneran nih'," tutur Soleh.Ide itu juga telah dipikirkan oleh Soleh Solihun sejak dulu. Jika ada film yang bertema musik, maka ia ingin adegannya secara nyata."Dari dulu gue kalau dikasih kesempatan bikin film yang bertema musik, gue pengen beneran, penyanyinya yang nyanyi beneran, main gitarnya beneran," ungkap Soleh.Selain menjadi seorang sutradara dan aktor, Soleh Solihun juga merupakan seorang komika ternama di Indonesia.Soleh Solihun akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.