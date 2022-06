Anne Hathway dan Lisa Blackpink Tampil Matching, Netizen: Queens

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Anne Hathway dan Lisa Blackpink. Twitter @PopBase

Anne Hathway, Priyanka Chopra, dan Lisa Blackpink wefie

Anne Hathway, Priyanka Chopra, dan Lisa Blackpink wefie. Instagram priyankachopra

(SYN)

Jakarta: Aktris Hollywood Anne Hathway dan bintang K-pop Lisa Blackpink tampil menawan dalam busana berwarna kuning polos. Penampilan mereka banjir pujian.Anne Hathway dan Lisa Blackpink berada dalam acara peluncuran koleksi perhiasan baru dari Bulgari edisi Eden The Garden of Wonders di Paris, Prancis.Dilansir dari W Magazine, Lisa Blackpink mengenakan pakaian dua potong dari merek Pinkong yang berbasis di Korea Selatan, menampilkan atasan bergaya bandeau dan rok panjang yang serasi.Lisa Blackpink, yang sudah dua tahun menjadi brand ambassador Bulgari, mengenakan kalung zamrud sebagai pemanis.Sementara itu, Anne Hathway mengenakan pakaian edisi Valentino Spring 2022 yang terdiri dari celana pendek dengan atasan berkancing besar yang menutupi lantai saat dia berjalan. Seperti Lisa Blackpink, pemeran The Princess Diaries (2001) itu juga memilih perhiasan kalung Bulgari untuk dikenakan di lehernya, yakni kalung berlian kuning cantik dengan liontin menggantung.Brand ambassador Bulgari lainnya, Priyanka Chopra juga hadir, tetapi tidak dengan nuansa kuning. Aktris itu malah muncul dalam gaun Rasario oranye berkilau dengan lengan panjang dan garis leher yang dalam, bingkai sempurna untuk kalung Serpenti yang melilit lehernya.Baca: Parade Aktris dengan Perhiasan Mewah di Red Carpet, Ini yang Paling Mahal! Priyanka Chopra memposting fotonya bersama Anne Hathway dan Lisa Blackpink dalam acara tersebut. Mereka terlihat berbinar dalam wefie tersebut."Dan kemudian ada kami.. para gadis hanya ingin bersenang-senang!" ucap akun priyankachopra, Selasa, 7 Juni 2022.Postingan itu mendapat banyak pujian dari netizen. Mereka menjuluki para bintang ini sebagai ratu (queen)."Queen of Bollywood , Queen of Genovia and Queen of K-pop slayingggggg," ucap vickatc****."Tiga ratu manis dan cantik dalam satu frame," kata hussainmal**** dalam bahasa Inggris."QUEENS," ujar blackpink****.