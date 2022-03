Parade Aktris dengan Perhiasan Mewah di Red Carpet, Ini yang Paling Mahal!

(Lady Gaga dalam dalam Tiffany Diamond kuning bernilai 128,54 karat. Foto: Dok. Instyle.com)

(TIN)

Tak lengakap rasanya bila menghadiri acara bergengsi hanya berbalut gaun cantik, tanpa aksesori. Terlebih bila aksesori tersebut merupakan perhiasan menakjubkan dan mewah.Ini seperti yang dilakukan para selebriti papan atas saat menghadiri penghargaan Oscar. Setiap tahun mereka meminjam perhiasan dari orang-orang seperti Harry Winston, Tiffany & Co., Cartier dan Lorraine Schwartz untuk momen karpet merah yang benar-benar tak terlupakan.Ya, para publik figur seperti Lady Gaga, Anne Hathaway, Madonna, dan yang lainnya, selalu tampil cantik nan elegan dengan gaun plus berlian yang luar biasa menghiasi telinga atau leher mereka.Berikut rekam jejak hasil jepretan fotografer terkenal para aktris cantik di red carpet saat ajang Academy Awards yang berhasil dinukil dari laman Page Six.Urusan berlian, tidak ada yang bisa menandingi Tiffany Diamond. Benar-benar brilian, luar biasa, menakjubkan, memukau, spektakuler. Kalung berlian yang dikenakan Lady Gaga senilai USD30 juta (berkisar Rp430,7 miliar) ini, sebelumnya dikenakan oleh Audrey Hepburn dalam pemotretan publisitas untuk "Breakfast at Tiffany's" tahun 1961.Berlian kuning dengan liontin berbentuk seperti bantal bernilai 128,54 karat ini benar-benar unik. Sama uniknya seperti superstar pop itu sendiri.Kalung berlian biru 15 karat bintang "Titanic" yang dikenakan Gloria Stuart ini bernilai USD20 juta (berkisar Rp287,4 miliar). Kalung indah dari Harry Winston praktis mengungguli Heart of the Ocean. Benar-benar cantik! Madonna si Material Girl memberi penghormatan kepada Marilyn Monroe dalam gaun Bob Mackie Old Hollywood. Gaun seksi itu dihiasi dengan kalung besutan Harry Winston senilai USD20 juta (Berkisar Rp287,4 miliar). Bagaimanapun juga, berlian adalah sahabat perempuan!Aktris cantik Cate Blanchett pemeran "Carol" memasangkan anting-anting Chopard opal yang menakjubkan dengan gelang berlian coklat dan cincin berbentuk buah pir dari merek perhiasan yang sama. Total biaya perhiasan Blanchett? USD18 juta (berkisar Rp258,4 miliar). Wow, keren! Theron terpana dengan kalung liontin gugusan berlian Harry Winston ini, yang menampilkan batu zamrud berpotongan 31 karat di tengahnya. Bersamaan dengan anting-anting yang dipasangkan dengan kalung berkilauan ini bernilai USD15,8 juta (berkisar Rp226,8 miliar).Ini mungkin tidak semahal berlian yang dikenakan karakternya di "Ocean's 8," tetapi kalung Hathaway dari Tiffany & Co. Lucida Star 94 karat tidak ada artinya. Bersama dengan anting-anting yang serasi itu, bernilai USD10 juta (berkisar Rp143,5 miliar).