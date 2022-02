Masayu Anastasia Terpapar Covid-19, Tak Bisa Tidur hingga Mual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktris sinetron Masayu Anastasia mengungkapkan lewat media sosial bahwa dirinya terpapar covid-19. Lewat akun Instagram-nya, Masayu membeberkan jika dia sudah melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari."To BLUR to be true !! Ready or not.. just be prepared when this cov19 finally says helloowww," tulisnya dengan menambahkan tagar Omicron.Selain melalui postingan Instagram, bintang sinetron ABG ini mengunggah lewat Instagram Story apa yang dia rasakan ketika melakukan isolasi."2 malam gak bisa tidur, demam dan flu on off, radang, badan ngilu-ngilu, sakit kepala, kemarin agak mual, suka deg-degan, rasanya kok kayak gak ringan, semalem kegerahan banegt, sekarang mulai sumeng lagi dan agak flu, sumpah gak enak!" jelasnya.Di kolom komentar postingannya, banyak sahabat yang mendoakan kesembuhannya."Pelukkk... cepet sembuh," kata Ririn Dwi Ariyanti."Get well soon!" ujar Dea Lestari disertakan dengan emotikon tepuk tangan."Cepat sembuh dan sehat kembali ayu," tulis Ririn Ekawati.Selain Masayu Anastasia, ada beberapa selebritas tanah air yang juga ikut terpapar virus covid-19, seperti Naysilla Mirdad serta pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay.