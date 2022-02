Ngeri! 14 Artis Terpapar Covid-19 Berbarengan Sepekan Terakhir, Ini Daftarnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Giorgio Abraham

Boy William

Naysilla Mirdad

Joshua Suherman dan Clairine Clay

Randy Pangalila

Enzy Storia

Enno Lerian

Omar Daniel

Halaman Selanjutnya

Haykal Kamil Haykal Kamil…

Kasus covid-19 di Indonesia meningkat drastis sejak beberapa pekan belakangan. Per tanggal 4 Februari 2022, kasus corona di Indonesia bertambah 32.211 sehingga total positif corona menjadi 4.446.694 kasus.Varian omicron berperan besar terhadap cepatnya penyebaran virus covid-19. Di antara puluhan ribu kasus itu, banyak juga kalangan artis yang terpapar virus corona.Ashanty menjadi artis pertama yang diketahui terpapar virus covid-19 pada awal Januari 2022. Setelah Ashanty sembuh, banyak juga artis mengalami hal serupa.Dalam sepekan terakhir ini saja, tercatat ada belasan artis yang mengumumkan kabar mereka terpapar virus covid-19. Berikut daftarnya:Aktor Giorgio Abraham mengumumkan kabar dirinya terpapar virus covid-19 pada Minggu, 30 Januari 2022. Melalui Instagram-nya, Giorgio mengunggah foto sedang terbaring di rumah sakit sembari memakai masker."Covid 1:0 Papi G : 0 I ll come back stronger," tulis Giorgino.Presenter Boy William mengumumkan dirinya positif Covid-19, Senin 31 Januari 2022. Ini merupakan kedua kalinya Boy William terpapar virus covid-19."So guys, I got Covid again. Be careful everybody. Stay safe and healthy! Omicron lagi rame nih," tulis Boy William,Aktris Naysilla Mirdad memberikan kabar dirinya terpapar Covid-19 pada 1 Februari 2022. Nay mengaku sempat tidak ketat dalam menjalani protokol kesehatan."Setelah memasuki tahun ke-3 pandemi, akhirnya aku ngerasain juga yang namanya Covid," tulis Naysilla di Instagram Stories-nya."Jujur kemarin-kemarin ini memang sempat longgar sih jalanin prokes. Apalagi, dengar kalau omicron ini weaker dan symptoms-nya mild compared to other variants," lanjut Naysilla.Pasangan artis Joshua Suherman dan Clairine Clay mengabarkan dirinya terpapar virus covid-19 pada Kamis, 3 Februari 2022. Hasil itu didapatkan setelah mereka menjalani tes usap pada akhir Januari 2022. Joshua mengaku sempat abai terhadap protokol kesehatan. Mereka juga sempat bertemu orang yang juga positif covid-19."Prokesku wadidaw belakangan ini. Sudah vaksin dua kali tapi jebol juga," tulis Joshua Suherman.Randy Pangalila mengaku terpapar virus covid-19 varian omicron. Dia memperlihatkan foto sedang menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi tangan diinfus."Yahhh, kebagian juga berjumpa denganmu omicron," tulis Randy Pangalila di Instagram pada 2 Februari 2022.Enzy Storia mengumumkan kabar terpapar covid-19 pada 29 Januari 2022. Enzy terlihat menjalani karantina di rumah sakit dengan tangan yang diinfus. Enzy Storia mengaku sedang apes dan kelelahan sehingga terpapar virus Corona.Mantan penyanyi cilik Enno Lerian terpapar virus covid-19 setelah mengalami sejumlah gejala. Dia membagikan momen menjalani isolasi mandiri di rumahnya."Isoman hari ke #4 masih batuk dan pilek, tapi badan udah jauh jauh lebih enak dan segeran, udah bisa lari lari di tempat karena semangat," tulis Enno, Jumat, 4 Februari 2022.Omar Daniel mengumumkan kabar dirinya terpapar virus corona pada Jumat, 4 Februari 2022. Meski sudah menerapkan gayan hidup sehat, Omar mengaku kecolongan setelah terkena covid-19"Baru saja tes dan dinyatakan positif COVID-19 untuk pertama kalinya," tulis Omar Daniel"Ternyata masih kecolongan juga. Setetelah dua tahun berhasil survive kali ini mengambil giliran untuk jajal virus yang sepertinya semakin tricky mengikuti upaya kita menghindarinya," lanjutnya.