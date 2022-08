Sosok Yakup Hasibuan, Anak Pengacara Kondang yang Lamar Jessica Mila

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Artis Jessica Mila akan segera melepas masa lajangnya. Wanita keturunan Belanda itu resmi dilamar kekasih, Yakup Hasibuan saat berlibur di Pulau Dewata, Bali.Momen Jessica dilamar diunggah penyanyi Tanah Air dan juga sahabatnya, Vidi Aldiano lewat akun Instagram miliknya pada Minggu, 21 Agustus 2022. Dalam video dan foto yang diunggah Vidi, Yakup berlutut melamar Jessica Mila di pinggir pantai.Lamaran Yakup diterima Jessica Mila. "She said yes," ungkap Yakup Hasibuan kepada semua orang yang hadir dalam acara tersebut.Vidi yang menjadi saksi mata momen Jessica Mila dilamar Yakup mengungkapkan kebahagiaannya. Ia berharap rencana pernikahan Jessica Mila dan Yakup berjalan lancar."CONGRATULATIONS @jscmila & @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka, berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini! Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua ke depan! I'm so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!" tulis Vidi.Lalu siapa Yakup Hasibuan, kekasih yang melamar Jessica Mila? Berikut ini profilnya yang dirangkum Medcom.id:Yakup Hasibuan merupakan anak dari pasangan Otto Hasibuan dan Nowati Damanik.Ayah Yakup, Otto Hasibuan sudah tidak lagi asing bagi publik Tanah Air. Bagaimana tidak. Otto dikenal sebagai pengacara kondang di Tanah Air.Yakup merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga kakak perempuan, yakni Putri Linardo Hasibuan, Lionie Petty Hasibuan, dan Natalia Octavia Hasibuan.Yakup merupakan lulusan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia pada 2016. Kemudian, Yakup melanjutkan pendidikan S2 di School of Law New York selang tiga tahun.Yakup pun menyelesaikan pendidikan S2 itu hanya dalam waktu setahun. Dari hasil pendidikan itu, Yakup mendapat gelar LLM.Yakup memiliki karier mentereng sebagai lulusan hukum. Pada 2017, ia bekerja di sebuah firma hukum di Amerika Serikat, Baker McKenzie. Ia berkarier di firma tersebut selama tiga tahun.Yakup saat ini bergabung dengan dua perusahaan Lima dan Perqara. Di dua perusahaan tersebut, ia menjabat sebagai CEO.