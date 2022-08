Momen Haru Jessica Mila Dilamar Yakup Hasibuan di Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Jessica Mila resmi dilamar sang kekasih, Yakup Hasibuan di Bali akhir pekan kemarin. Kabar bahagia itu diketahui dari unggahan sahabat Jessica Mila, Vidi Aldiano.Terlihat, Vidi Aldiano mengunggah foto dan video saat Yakup Hasibuan terlihat berlutut melamar Jessica Mila di pinggir pantai."Will you marry me?" tanya Yakup Hasibuan kepada Jessica Mila sambil berlutut dan menunjukkan sebuah cincin."Yes," jawab Jessica Mila sambil menganggukkan kepala."She said yes," ungkap Yakup Hasibuan kepada semua orang yang hadir dalam acara tersebut.Melalui unggahan tersebut, Vidi Aldiano pun mengungkapkan kenangannya bersama Jessica Mila yang sempat berdoa bersama agar dipertemukan dengan orang yang tepat dan diwaktu yang tepat."Gue masih inget dulu sempet berdoa bersama @jscmila saat sama-sama masih lajang, supaya Tuhan bisa mempertemukan kita masing-masing dengan pasangan yang tepat di waktu yang terbenar bagi-Nya. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa itu," tulis Vidi Aldiano dalam keterangan unggahannya di Instagram.Vidi Aldiano juga mengungkapkan rasa bahagianya melihat sang sahabat telah dilamar oleh lelaki yang ia cintai. Ia juga menyampaikan harapannya agar Jessica Mila dan Yakup Hasibuan bisa berbahagia menuju hari pernikahan mereka."CONGRATULATIONS @jscmila & @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka, berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini! Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua ke depan! I'm so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!" sambungnya.Unggahan itu pun ramai dikomentari warganet yang turut berbahagia dan terharu melihat momen lamaran Jessica Mila."Baca ini nangis kita itu," ungkap salah seorang warganet."Jessica yang dilamar gua yang terharu," komentar warganet lain."Tuhan berkati dan lancar jaya Jessica Mila dan pasangan," tulis warganet lainnya."Congrats Kak Jessica Mila dan calon, lancar-lancar dan bahagia, doa terbaik selalu," timpal lainnya.