Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Festival komedi tunggal Stand Up Fest - The Series akan digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan.Seri perdana Stand Up Fest ini mengusung tema "Waktunya Piknik Tawa," acara ini akan menghadirkan komika ternama yaitu Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, Yono Bakrie, dan Ate.Lima komika di atas memiliki karakter berkomedi yang berbeda-beda. Soleh Solihun, komika yang telah berkarier lebih dari satu dekade, selalu berhasil menggelitik dengan cara kritis mempertanyakan logika dalam berbagai kebiasaan masyarakat di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.Mongol Stres yang kerap melabeli diri sebagai komika termahal di Indonesia juga jadi alasan wajib datang ke Stand Up Fest. Mongol dikenal lewat cara penuturan cerita yang ringan, dipahami semua kalangan, dan tak jarang menyinggung hal-hal sensitif dengan perspektif yang unik.Yono Bakrie yang juga tampil dalam acara ini memberi alternatif komedi dengan pengalaman personalnya yang relate dengan banyak orang. Yono punya cara set-up yang terstruktur dan liar. Hadir pula Popon Kerok yang punya karakter komedi yang berbeda dari nama-nama penampil lain. Popon cukup kontroversial dengan komedi keresahannya pada Social Justice Warrior (SJW). Dalam berbagai kesempatan, Popon dapat menghadirkan polemik di media sosial dengan logika-logika alternatif.Ate, komika dari komunitas Stand Up Indo Lampung menjadi salah satu penampil termuda dalam seri Stand Up Fest perdana ini. Ate membangun karier stand up comedy lewat ajang kompetisi melawak Stand Up Comedy Indonesia. Ate kerap menyorot fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial sebagai materinya.So, jangan sampai kelewatan piknik tawa bersama lima komika di atas. Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird)Rp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird)Rp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird)Rp159 ribu (normal)