Meriam Bellina Ungkap Sisi Gelap Industri Hiburan Indonesia, Makanan Diludahin!

Advertisement

(ASA)

Aktris senior Meriam Bellina mengungkap fakta mengejutkan di balik mewahnya kehidupan para artis di industri hiburan Indonesia. Ada "hukuman" khusus yang diberikan untuk mereka.Dalam program Bocah Bocah Kosong (BBK) yang diunggah melalui saluran YouTube WKWK Project by Genflix, Selasa, 23 Januari 2024, Meriam Bellina datang sebagai bintang tamu untuk membagikan pengalamannya selama 43 tahun di industri hiburan tanah air. Coki Pardede selaku moderator menanyakan tentang hukuman yang akan diberikan kepada para pemain jika telat mengikuti kegiatan syuting.Meriam Bellina pun menjelaskan bahwa sebenernya itu bukan sebuah hukuman. Lantas, apa sikap yang akan diberikan?"Bukan hukuman sih sebenernya. Zaman dulu ya pernah ngalamin dan melihat juga. Kalau ada artis yang 'belagu' yang maunya nyusahin, makanannya itu diludahin," jelas Meriam Bellina, dikutip dari BBK di WKWK Project by Genflix, Rabu, 24 Januari 2024.Vior, Chateez, dan Meyden yang berperan sebagai panelis di sana pun terkejut mendengar penjelasan aktris itu. Namun ternyata tidak hanya itu saja. Ada hal lain yang dilakukan kepada "artis belagu" itu."Makanan diludahin. Kadang ada lokasi yang susah air, airnya dikencingin," lanjut Meriam Bellina.Ketika ditanya apakah ia ikut terlibat atau tidak, Meriam Bellina secara tegas membantahnya. Menurutnya, dirinya bukan sosok yang akan melakukan hal itu."Nggak. I'm not that type of person, my dear. No," ucap Meriam Bellina.Selain itu, sisi gelap lain yang dibahas mengenai cara instan jadi pemain yang terkenal. Namun ada syarat "khusus" dengan membangun "hubungan dekat" bersama sutradara. Meriam Bellina pun membantah juga hal tersebut."Kasian banget sampai harus begitu. Ya, nggak lah," tegas Meriam Bellina.Ia mengatakan bahwa itu bukan membicarakan tentang kemampuan atau bakat seseorang. Melainkan ketegasan seseorang dalam menjaga dirinya."Bukan nggak punya skill. Kamu ngizinin itu berarti. Kan bisa menolak. Jangan jadi partisipan dong," tutur Meriam Bellina.Sisi gelap industri hiburan seolah menjadi rahasia umum di antara para pelaku atau sosok yang memang bekerja di sana. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di seluruh dunia.Meriam Bellina berpesan secara tidak langsung untuk tidak melakukan hal itu karena termasuk ke dalam perbuatan tidak terpuji. Ia menyampaikan bahwa kejadian itu bisa saja terjadi di luar industri hiburan."Bukan di Indonesia aja, dimana-mana juga pasti ada. Sekarang lagi rame di luar juga kan begitu. Banyak sekali kejadian-kejadian. Kalau kita ngizinin, jangan kan sutradara, siapa pun bisa gituin kita," pungkas Meriam Bellina.